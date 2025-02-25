Дитину залишили саму в квартирі в Харкові

Ювенали з’ясували, що 5-річну дитину залишив без нагляду 20-річний брат, повідомила Нацполіція.

Сьогодні у соцмережах з’явилося відео, де маленька за зачиненими дверима кличе матір. Поліціянти виїхали негайно за вказаною адресою. Там вони встановили, що у квартирі мешкає мати з двома синами – 20 і 5 років. Вранці 25 лютого жінка пішла на роботу, молодшого сина залишила зі старшим братом.

20-річний хлопець не захотів сидіти весь день із малечею та пішов у справах, залишивши 5-річну дитину саму на деякий час. Хлопчик злякався, почав кликати матір, це почули сусіди й оприлюднили інформацію у соцмережах.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, мати перебуває поруч із сином.