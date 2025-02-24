У ДТП у Берестинському районі постраждав хлопчик: покарання загрожує батьку
Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, ДТП сталося 22 лютого близько 18:00.
Події розгорталися на в’їзді в село Слобожанське Берестинського району.
“Водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся”, – повідомили в поліції.
В результаті постраждали дружина та син водія.
“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – зазначили копи.
Тепер чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі із позбавленням прав на такий же термін.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 11:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, ДТП сталося 22 лютого близько 18:00.".