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У ДТП у Берестинському районі постраждав хлопчик: покарання загрожує батьку

Події 11:12   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДТП у Берестинському районі постраждав хлопчик: покарання загрожує батьку

Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, ДТП сталося 22 лютого близько 18:00.

Події розгорталися на в’їзді в село Слобожанське Берестинського району.

“Водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся”, – повідомили в поліції.

В результаті постраждали дружина та син водія.

“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – зазначили копи.

Тепер чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі із позбавленням прав на такий же термін.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 11:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, ДТП сталося 22 лютого близько 18:00.".