В ДТП в Берестинском районе пострадал пятилетний мальчик: срок грозит его отцу
Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 22 февраля около 18:00.
События разворачивались на въезде в село Слобожанское Берестинского района.
«Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, съехал из проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся», – сообщили в полиции.
В результате пострадали жена и сын водителя.
«Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.
Теперь мужчине грозит до трех лет ограничения свободы с лишением прав на такой же срок.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 22 февраля около 18:00.".