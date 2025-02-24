В ДТП в Берестинском районе пострадал пятилетний мальчик: срок грозит его отцу

Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 22 февраля около 18:00.

События разворачивались на въезде в село Слобожанское Берестинского района.

«Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, съехал из проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся», – сообщили в полиции.

В результате пострадали жена и сын водителя.

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

Теперь мужчине грозит до трех лет ограничения свободы с лишением прав на такой же срок.