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В ДТП в Берестинском районе пострадал пятилетний мальчик: срок грозит его отцу

Происшествия 11:12   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ДТП в Берестинском районе пострадал пятилетний мальчик: срок грозит его отцу

Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 22 февраля около 18:00.

События разворачивались на въезде в село Слобожанское Берестинского района.

«Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, съехал из проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся», – сообщили в полиции.

В результате пострадали жена и сын водителя.

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – отметили копы.

Теперь мужчине грозит до трех лет ограничения свободы с лишением прав на такой же срок.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 22 февраля около 18:00.".