Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира
О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло в Индустриальном районе Харькова в 01:01.
«Там в пятиэтажном доме на третьем этаже в квартире горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. Из очага пожара пожарные спасли женщину 1948 года рождения. Ликвидация пожара в 02:30. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.
Также накануне вечером, в 20:30, получили сообщение о пожаре в Берестинском районе.
«Поступило сообщение, что в селе Дар-Надежда Берестинского района в результате пожара погибла женщина 1942 года рождения. Пожар самоликвидирован. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".