Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира

О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в Индустриальном районе Харькова в 01:01.

«Там в пятиэтажном доме на третьем этаже в квартире горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. Из очага пожара пожарные спасли женщину 1948 года рождения. Ликвидация пожара в 02:30. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Также накануне вечером, в 20:30, получили сообщение о пожаре в Берестинском районе.

«Поступило сообщение, что в селе Дар-Надежда Берестинского района в результате пожара погибла женщина 1942 года рождения. Пожар самоликвидирован. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.