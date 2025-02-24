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Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира

Происшествия 08:38   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира

О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в Индустриальном районе Харькова в 01:01.

«Там в пятиэтажном доме на третьем этаже в квартире горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. Из очага пожара пожарные спасли женщину 1948 года рождения. Ликвидация пожара в 02:30. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Также накануне вечером, в 20:30, получили сообщение о пожаре в Берестинском районе.

«Поступило сообщение, что в селе Дар-Надежда Берестинского района в результате пожара погибла женщина 1942 года рождения. Пожар самоликвидирован. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".