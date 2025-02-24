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Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 

Происшествия 07:06   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 

Удар зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов. 

«Прилет» произошел фактически на окраине города Киевского района. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал», – уточнил мэр.

На данный момент, добавил городской голова, информация насчет разрушений и повреждений уточняется. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 07:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов. ".