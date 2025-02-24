Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов
Удар зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов.
«Прилет» произошел фактически на окраине города Киевского района. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал», – уточнил мэр.
На данный момент, добавил городской голова, информация насчет разрушений и повреждений уточняется.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов. ".