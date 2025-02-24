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Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов

Події 07:06   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов

Удар зафіксували о 04:00, пише мер Ігор Терехов. 

Приліт” стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав“, – уточнив мер.

Наразі, додав міський голова, інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар зафіксували о 04.00, пише мер Ігор Терехов. ".