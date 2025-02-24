Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Удар зафіксували о 04:00, пише мер Ігор Терехов.
“Приліт” стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав“, – уточнив мер.
Наразі, додав міський голова, інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 07:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар зафіксували о 04.00, пише мер Ігор Терехов. ".