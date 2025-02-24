Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов

Удар зафіксували о 04:00, пише мер Ігор Терехов.

“Приліт” стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав“, – уточнив мер.

Наразі, додав міський голова, інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.