Зеленський прокоментував провал оборони Харківщини: які в нього претензії

На пресконференції у межах форуму “Україна. Рік 2025” президент Володимир Зеленський прокоментував наступ РФ у травні 2024 року, а також розповів, що найбільше розчарований не втратою територій.

Зокрема Зеленський відповів на запитання журналістки щодо пошуку винних у провалі оборони Харківської області. Він переконаний: це ніяк не вплине на рівень довіри між військовими та владою, а також не спричинить переслідування командирів за прийняті рішення під час бойових дій.

“Там питання було не територій. Питання не тільки територій, тому що коли іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо «недбалість», питання в кілометрах, це важливо, – але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання, нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою відношусь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати”, – сказав Зеленський.

А коли гинуть солдати, впевнений президент, відповідати має керівництво. Говорити про висновки рано – цим повинне займатись слідство, констатував Зеленський.

“Просто сказати «У нас війна», і закривати очі на все, я думаю, що це – неправильно. Тому я так і сказав – нехай люди розбираються. Але військові в окопах. У мене питання було в цей момент, коли йшло слідство, і ми були на ставці. У мене було питання, одне, до всього високого керівництва. Вони були там, у хлопців на передовій окопі? Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони куди відійшли або щось там відбулося? А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Потрібно розібратись? Я вважаю, потрібно”, – констатував Зеленський.

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Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.

21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Лапіну призначили тримання під вартою терміном на 60 діб, а Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень. 22 січня стало відомо, що за Галушкіна внесли вказану суму. Однак вже ввечері Галушкіна знову затримали. Також цього дня обрали запобіжний захід Горбенку — 60 діб під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.

А 24 січня Галушкіну обрали запобіжний захід за другою підозрою у справі про прорив оборони Харківщини навесні 2024 року. Суд ухвалив: взяти підозрюваного під варту без права внесення застави. Відомо, що захист Галушкіна планує заперечити рішення.

Пізніше адвокат Галушкіна Михайло Величко опублікував заяву військового. У ньому Галушкін заявив, що готовий піти на фронт на посаді солдата. Він також зазначив, що наразі по всій лінії фронту йдуть запеклі бої, є втрати людей і територій. Але це, за його словами, відбувається не тому, що командирам бракує професіоналізму. Причина, підкреслив Галушкін, у тому, що окупанти кидають на смерть своїх солдатів, не рахуючи втрати.