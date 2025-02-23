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У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну

Україна 11:55   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну Фото: Yuriy Ignat/фейсбук

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про новий “рекорд”, який встановив ворог. 

Як повідомив у себе на сторінці у фейсбук Ігнат, уночі в небі над Україною Повітряні сили зафіксували 267 ворожих БпЛА. Таким чином, ця атака стала наймасовішою за весь період війни з 24 лютого 2022 року.

“138 із них збито протиповітряною, 119 (дронів-імітаторів) – локаційно втрачено (без наслідків)”, – уточнив спікер.

Нагадаємо, вночі російські безпілотники атакували й Харківщину. Після опівночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували в області групу БпЛА. Їх запустили із боку тимчасово окупованої Луганської області. Дрони рухалися на захід/південний захід. Небезпека ударів минула лише о 02:49 – тоді ж захисники неба оголосили відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про новий “рекорд”, який встановив ворог. ".