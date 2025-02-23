У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про новий “рекорд”, який встановив ворог.

Як повідомив у себе на сторінці у фейсбук Ігнат, уночі в небі над Україною Повітряні сили зафіксували 267 ворожих БпЛА. Таким чином, ця атака стала наймасовішою за весь період війни з 24 лютого 2022 року.

“138 із них збито протиповітряною, 119 (дронів-імітаторів) – локаційно втрачено (без наслідків)”, – уточнив спікер.

Нагадаємо, вночі російські безпілотники атакували й Харківщину. Після опівночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували в області групу БпЛА. Їх запустили із боку тимчасово окупованої Луганської області. Дрони рухалися на захід/південний захід. Небезпека ударів минула лише о 02:49 – тоді ж захисники неба оголосили відбій тривоги.