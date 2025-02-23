Майже 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі Харківщини

Про бої, обстріли, а також втрати РФ на півночі Харківської області повідомили вранці 23 лютого в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог пʼять разів намагався атакувати наших захисників поблизу Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного, отримав відсіч. Російські окупанти завдали 8 авіаударів із застосуванням 13 КАБ, 91 удар дронами-камікадзе, також здійснили 489 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть ЗСУ.

Втрати ворога минулої доби наступні: 24 убитих, 61 – поранений. Крім того, на Харківському напрямку росіяни втратили 79 одиниць техніки та озброєння: артсистему, 14 авто, 59 БпЛА, а також 74 укриття, місце для зберігання боєприпасів та дві стартові позиції запуску БпЛА.