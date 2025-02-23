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Почти 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере Харьковщины

Украина 10:58   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О боях, обстрелах, а также потерях РФ на севере Харьковской области сообщили утром 23 февраля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать наших защитников вблизи Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с применением 13 КАБ, 91 удар дронами-камикадзе, также совершили 489 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут ВСУ.

Потери врага за минувшие сутки следующие: 24 убитых, 61 – раненый. Кроме того, на Харьковском направлении россияне потеряли 79 единиц техники и вооружения: артсистему, 14 авто, 59 БпЛА, а также 74 укрытия, место для хранения боеприпасов и две стартовые позиции запуска БпЛА.

Читайте также: Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины обстреляла РФ, где атаковала

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 10:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, обстрелах, а также потерях РФ на севере Харьковской области сообщили утром 23 февраля в ОТГВ «Харьков».".