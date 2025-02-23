Почти 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере Харьковщины

О боях, обстрелах, а также потерях РФ на севере Харьковской области сообщили утром 23 февраля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать наших защитников вблизи Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с применением 13 КАБ, 91 удар дронами-камикадзе, также совершили 489 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут ВСУ.

Потери врага за минувшие сутки следующие: 24 убитых, 61 – раненый. Кроме того, на Харьковском направлении россияне потеряли 79 единиц техники и вооружения: артсистему, 14 авто, 59 БпЛА, а также 74 укрытия, место для хранения боеприпасов и две стартовые позиции запуска БпЛА.