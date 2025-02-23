Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины обстреляла РФ, где атаковала

О боях, которые произошли в Харьковской области в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили пять атак россиян в районе Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного.

«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.

Под авиаударами врага за сутки оказались Маночиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

Потери россиян на сегодняшний день таковы: