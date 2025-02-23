Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины обстреляла РФ, где атаковала
О боях, которые произошли в Харьковской области в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили пять атак россиян в районе Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного.
«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.
Под авиаударами врага за сутки оказались Маночиновка, Западное, Золочев и Дубовка.
Потери россиян на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли в Харьковской области в течение суток сообщил Генштаб ВСУ.".