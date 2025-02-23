В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС
Утром 23 февраля в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые произошли в течение суток.
Всего спасатели ликвидировали восемь возгораний, одно из них возникло из-за обстрелов россиян. По данным ГСЧС, КАБ прилетел по прифронтовому селу Лобановка Дергачевской громады.
«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом на площади 50 кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 10 пожарных и 2 единицы техники ГСЧС», – уточнили спасатели.
Вечером, в 18:43 в Циркунах произошел бытовой пожар. В частном дома пострадал мужчина 1968 года рождения и женщина 1943 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе. В результате попадания (предварительно КАБ) уничтожен гараж, частично повреждены три многоквартирных дома, 14 частных домов, хозяйственные сооружения, гаражи и газо-энергосети. Пострадала женщина, 1964 года рождения», – добавили в ГСЧС.
Читайте также: В Харькове заработала дифференцированная тревога — Терехов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 февраля в пресс-службе ГУ ГСЧС Украині в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые произошли в течение суток.".