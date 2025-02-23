В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС

Утром 23 февраля в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые произошли в течение суток.

Всего спасатели ликвидировали восемь возгораний, одно из них возникло из-за обстрелов россиян. По данным ГСЧС, КАБ прилетел по прифронтовому селу Лобановка Дергачевской громады.

«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом на площади 50 кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 10 пожарных и 2 единицы техники ГСЧС», – уточнили спасатели.

Вечером, в 18:43 в Циркунах произошел бытовой пожар. В частном дома пострадал мужчина 1968 года рождения и женщина 1943 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе. В результате попадания (предварительно КАБ) уничтожен гараж, частично повреждены три многоквартирных дома, 14 частных домов, хозяйственные сооружения, гаражи и газо-энергосети. Пострадала женщина, 1964 года рождения», – добавили в ГСЧС.