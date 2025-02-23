У пожежі в Циркунах постраждали двоє людей – ДСНС
Вранці 23 лютого у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, які сталися протягом доби.
Загалом рятувальники ліквідували вісім загорянь, одне з них виникло через обстріли росіян. За даними ДСНС, КАБ прилетів по прифронтовому селу Лобанівка Дергачівської громади.
“У результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. На місці події працювало 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки ДСНС”, – пишуть рятувальники.
Увечері, о 18:43 у Циркунах сталася побутова пожежа. У приватному будинку постраждав чоловік 1968 року народження та жінка 1943 року народження. Причина займання встановлюється.
“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі.. Внаслідок влучання (попередньо КАБ) знищено гараж, частково пошкоджено три багатоквартирних будинки, 14 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та газо-енергомережі. Постраждала жінка, 1964 року народження”, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 08:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 лютого у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, які сталися протягом доби.".