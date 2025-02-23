Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала
Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили п’ять атак росіян у районі Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового”, – уточнили у ГШ.
Під авіаударами ворога за добу опинилися Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.
Втрати росіян сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ.".