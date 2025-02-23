Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили п’ять атак росіян у районі Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового”, – уточнили у ГШ.

Під авіаударами ворога за добу опинилися Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

Втрати росіян сьогодні такі: