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В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну

Украина 11:55   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну Фото: Yuriy Ignat/Facebook

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новом «рекорде», который установил враг. 

Как сообщил у себя на странице в Facebook Игнат, ночью в небе над Украиной Воздушные силы зафиксировали 267 вражеских БпЛА. Таким образом, эта атака стала самой массовой за весь период войны с 24 февраля 2022 года.

«138 из них сбиты противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) – локационно потеряно (без последствий)», – уточнил спикер.

Напомним, ночью российские беспилотники атаковали и Харьковщину. После полуночи Воздушные силы ВСУ зафиксировали в области группу БпЛА. Их запустили со стороны временно оккупированной Луганской области. Дроны двигались на запад/юго-запад. Опасность ударов миновала лишь в 02:49 – тогда же защитники неба объявили отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новом «рекорде», который установил враг. ".