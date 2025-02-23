В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну
Фото: Yuriy Ignat/Facebook
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новом «рекорде», который установил враг.
Как сообщил у себя на странице в Facebook Игнат, ночью в небе над Украиной Воздушные силы зафиксировали 267 вражеских БпЛА. Таким образом, эта атака стала самой массовой за весь период войны с 24 февраля 2022 года.
«138 из них сбиты противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) – локационно потеряно (без последствий)», – уточнил спикер.
Напомним, ночью российские беспилотники атаковали и Харьковщину. После полуночи Воздушные силы ВСУ зафиксировали в области группу БпЛА. Их запустили со стороны временно оккупированной Луганской области. Дроны двигались на запад/юго-запад. Опасность ударов миновала лишь в 02:49 – тогда же защитники неба объявили отбой тревоги.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы ВСУ, ВСУ;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новом «рекорде», который установил враг. ".