В ночь на 23 февраля враг выпустил рекордное количество дронов за всю войну

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новом «рекорде», который установил враг.

Как сообщил у себя на странице в Facebook Игнат, ночью в небе над Украиной Воздушные силы зафиксировали 267 вражеских БпЛА. Таким образом, эта атака стала самой массовой за весь период войны с 24 февраля 2022 года.

«138 из них сбиты противовоздушной, 119 (дронов-имитаторов) – локационно потеряно (без последствий)», – уточнил спикер.

Напомним, ночью российские беспилотники атаковали и Харьковщину. После полуночи Воздушные силы ВСУ зафиксировали в области группу БпЛА. Их запустили со стороны временно оккупированной Луганской области. Дроны двигались на запад/юго-запад. Опасность ударов миновала лишь в 02:49 – тогда же защитники неба объявили отбой тревоги.

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