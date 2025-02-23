Новости Харькова — главное за 23 февраля: террор Купянщины, пожар в Циркунах

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

11:02

Почти 500 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере Харьковщины

О боях, обстрелах, а также потерях РФ на севере Харьковской области сообщили утром 23 февраля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз пытался атаковать наших защитников вблизи Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного, получил отпор. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с применением 13 КАБ, 91 удар дронами-камикадзе, также совершили 489 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут ВСУ.

Потери врага за минувшие сутки следующие: 24 убитых, 61 – раненый. Кроме того, на Харьковском направлении россияне потеряли 79 единиц техники и вооружения: артсистему, 14 авто, 59 БпЛА, а также 74 укрытия, место для хранения боеприпасов и две стартовые позиции запуска БпЛА.

08:46

Террор Купянщины продолжается, за сутки – трое пострадавших из-за ударов

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.

Ночью 23 февраля в 02:10 «прилет» FPV-дрона зафиксировали в Купянске. Обошлось без пострадавших.

Накануне же обстрелы Купянского района начались в 09:15.

«На выезде из г. Купянск в результате попадания БпЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы в больницу», – уточнил начальник ХОВА.

Повторные обстрелы начались в 12:10 – враг периодически бил по громаде около часа. За это время россияне разрушили частные дома, а также ранили 44-летнего мужчину.

«Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина без госпитализации», – добавил Синегубов.

08:30

Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины обстреляла РФ, где атаковала

О боях, которые произошли в Харьковской области в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили пять атак россиян в районе Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного.

«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.

Под авиаударами врага за сутки оказались Маночиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

08:18

В пожаре в Циркунах пострадали двое людей – ГСЧС

Утром 23 февраля в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, которые произошли в течение суток.

Всего спасатели ликвидировали восемь возгораний, одно из них возникло из-за обстрелов россиян. По данным ГСЧС, КАБ прилетел по прифронтовому селу Лобановка Дергачевской громады.

«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом на площади 50 кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 10 пожарных и 2 единицы техники ГСЧС», – уточнили спасатели.

Вечером, в 18:43 в Циркунах произошел бытовой пожар. В частном дома пострадал мужчина 1968 года рождения и женщина 1943 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе. В результате попадания (предварительно КАБ) уничтожен гараж, частично повреждены три многоквартирных дома, 14 частных домов, хозяйственные сооружения, гаражи и газо-энергосети. Пострадала женщина, 1964 года рождения», – добавили в ГСЧС.

07:05

Ночью россияне запускали КАБы, баллистику и БпЛА на Харьковщину

В 20:33 в Харьковской области прозвучала тревога – Воздушные силы зафиксировали пуски КАБов.

Тем временем тревогу для Харькова объявили позже – в 22:23. Причина – угроза ударов баллистикой.

Сразу после полуночи защитники неба зафиксировали группу беспилотников на Харьковщине.

Уже в 01:14 угрозы для Харькова миновали, прозвучал отбой. Тем временем в области его объявили несколько позже — в 02:49.