Сегодня 23 февраля: какой праздник и день в истории

23 февраля 1455 года опубликована Библия Гутенберга. В 1758-м родился украинский писатель Василий Капнист, автор «Оды на рабство». В 1874-м британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал большой теннис, а в 1893-м немецкий инженер Рудольф Дизель — созданный им двигатель. В 1918-м российские большевики во время Первой мировой войны получили ультиматум Германии и тут же капитулировали. В 1954-м родился третий президент Украины Виктор Ющенко. В 2014-м исполнять обязанности Президента Украины начал Александр Турчинов, а Янукович убегал из страны через Крым. В 2022-м Верховная Рада ввела в Украине режим чрезвычайного положения.

Праздники и памятные даты 23 февраля

23 февраля – Всемирный день понимания и мира.

Также сегодня: День игры в теннис и День дизельного двигателя.

23 февраля в истории

23 февраля 303 года римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомедии. Это положило начало восьми годам гонений на христиан, во время которых замучили и казнили сотни верующих.

23 февраля 1455 года опубликована Библия Гутенберга — первая многостраничная европейская книга, которую создали на печатном станке (в странах Азии этот метод был известен и использовался за столетия до того). Местом публикации стал немецкий город Майнц. Издателем был Иоганн Гутенберг, который и разработал революционное устройство – печатный станок.

Работало это так. Отдельные буквы и символы отливали из металла в зеркальном отражении. Далее из них набирали строчки текста, покрывали чернилами и с помощью ручного пресса оттесняли на бумаге. И станок, на котором осуществляли этот процесс, и масляные чернила изобрел сам Гутенберг.

Конечно, такая печать была сложной и достаточно длительной, по сравнению с тем, как работают современные типографии. Но для времен Гутенберга это был удивительный технический прорыв. Ведь такой метод создания книг позволял сразу производить много копий. Библия не была первым изданием Гутенберга. Он начинал с гораздо более скромной продукции – календарей, небольших учебных пособий. Печатная Библия более 1000 страниц стала настоящей сенсацией. Издание состояло из версии Ветхого Завета на иврите и Нового – на греческом языке.

«Историки считают, что в 1455 году Гутенберг напечатал около 160 – 180 Библий. До сих пор сохранилось 48 Библий Гутенберга полностью или частично. Перед публикацией Библии Гутенберга все западные рукописи требовалось копировать вручную, что могло длиться годами и потребовать времени целой жизни. Книги были редкими и доступными только очень богатым людям, церквям, монастырям или университетам. Хотя Библии Гутенберга все еще были относительно редкими и дорогими, технология положила начало так называемой «революции Гутенберга», которая сделала книги и знания доступными почти всем грамотным людям», — пишет National Geographic.

23 февраля 1758 года родился Василий Капнист — украинский писатель и общественный деятель, отстаивавший права украинцев. Подробнее.

23 февраля 1874 года британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд запатентовал игру «сферистика», которая сейчас известна как «лаун-теннис» (или просто большой теннис). Подробнее.

23 февраля 1893 года немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель. Подробнее.

23 февраля 1918 года создаваемая большевиками рабоче-крестьянская Красная армия терпела тяжкие поражения от наступавших по всему фронту немецких сил. А само руководство Советской России получило и тут же приняло ультиматум от Германской империи. Подробнее.

23 февраля 1954 года родился третий президент Украины Виктор Ющенко.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым возложила исполнение обязанностей президента Украины на главу Верховной Рады Александра Турчинова. А Янукович тем временем убегал из Украины. Подробнее.

23 февраля 2014 года в Харьков после «бегства на сутки» вернулся мэр Геннадий Кернес. Подробнее.

23 февраля 2022 года – в последний день перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – Киев посетили президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Верховная Рада Украины ввела в стране режим чрезвычайного положения.

Церковный праздник 23 февраля

23 февраля — Воскресенье о Страшном суде, или Мясопустное воскресенье. Чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 февраля на земле нет снега, больше серьезных снегопадов не будет.

Если ночь морозная, но днем потеплело, в марте будет нестабильная погода.

Если идет дождь, то март будет дождливым.

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя считать мелочь.

Нельзя есть рыбу и морепродукты.

Нельзя гулять на природе: ходить в леса, на поля и к водоемам.

Нельзя ругаться матом.