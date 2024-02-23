Сегодня 23 февраля: какой праздник и день в истории

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины ввела в стране режим чрезвычайного положения. В 2014-м исполнять обязанности Президента Украины начал Александр Турчинов, а Янукович убегал из страны через Крым. В 1954-м родился третий президент Украины Виктор Ющенко. В 1918-м большевики на фоне сокрушительных поражений российской армии на фронте Первой мировой войны получили ультиматум Германии, который тут же и приняли. В 1893-м немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель. В 1874-м британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал большой теннис. В 1758-м родился украинский писатель Василий Капнист, автор «Оды на рабство». В 303-м римский император Диоклетиан начал гонения на христиан.

Праздники и памятные даты 23 февраля

23 февраля – Всемирный день взаимопонимания и мира.

Также отмечают: День игры в теннис и День дизельного двигателя.

23 февраля в истории

23 февраля 303 года римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомедии. Это положило начало восьми годам гонений христиан, во время которых замучили и казнили сотни верующих.

23 февраля 1758 года родился Василий Капнист — украинский писатель и общественный деятель, отстаивавший права украинцев.

С юности он строил военную карьеру. В течение 1782-1783 годов работал в Петербурге, но быстро вернулся в Украину, где занимал разные должности на Полтавщине и Киевщине. Больше всего Василий Капнист известен своими литературными произведениями и общественно-политической деятельностью в интересах Украины. Среди произведений его авторства – «Ода на рабство» (опубликована в 1806 году), в которой автор выступил против ликвидации в Украине казацких полков и введения крепостного права, а также поэма «Ябеда» (1798), где он раскритиковал российскую колониальную политику на украинских землях. Также Капнист подготовил проект возобновления казацких формирований в Украине, но царское правительство, разумеется, его отклонило. В апреле 1791-го Василий с братом Петром в Берлине вел переговоры с министром иностранных дел Пруссии о предоставлении помощи украинскому национально-освободительному движению на случай открытого вооруженного выступления против российского самодержавия. Василий Капнист перевел «Слово о полку Игореве» на русский язык и в авторском комментарии подчеркнул украинское происхождение этого произведения. Его также считают вероятным автором трактата «История Русов».

23 февраля 1874 года британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд запатентовал игру «сферистика», которая сейчас известна как «лаун-теннис» (или просто большой теннис).

До Уингфилда игра также была известна, но проходила в помещениях и считалась «элитарной». Ее прообраз появился еще в XI веке, как полагают, в монастырях. Тогда мяч отбивали руками, потом перчаткой, а в XVI веке появились первые ракетки и сетка. Игра быстро приобрела популярность среди королей и их дворов, в частности, во Франции и Испании, впоследствии – Великобритании. Однако продолжительное время круг участников был ограничен, зрители не предусматривались, а народ если и знал о теннисе (который тогда имел другое название), то точно не играл в него. Все изменил именно английский майор Уолтер Уингфилд, предложивший играть на открытых травянистых полянах. Здесь пригодились знаменитые английские газоны с их идеальной структурой. Также изменились мячи – они стали резиновыми, а не кожаными. Уингфилд разработал и новые правила игры, близкие к современным. А после получения патента начал продавать комплексы оборудования для игры и брошюры с ее правилами. В первый год он успешно реализовал более 1000 комплектов. Но успешной коммерцией он занимался недолго – в 1877 году потерял интерес к теннису из-за семейной драмы (трое его сыновей один за другим умерли детьми, а жена сошла с ума). Так что Уингфилд не стал продолжать свой патент. А игра с его подачи стала «захватывать» мир. В том же 1877 году состоялся турнир в Уимблдоне, который проводится до сих пор и является самым старым в мире.

23 февраля 1893 года немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель. Подробнее.

23 февраля 1918 года создаваемая большевиками рабоче-крестьянская Красная армия терпела тяжкие поражения от наступавших по всему фронту немецких сил. А само руководство Советской России получило и тут же приняло ультиматум от Германской империи. В дальнейшем это привело к капитуляции России в Первой мировой войне и подписанию 3 марта Берестейского (Брест-Литовского) мира на условиях Германии.

До этого момента консультации, касающиеся выхода России из Первой мировой войны, продолжались уже несколько месяцев. 5 января 1918-го делегации государств Четверного союза предъявили делегации большевиков карту с обозначенными территориями, которые должны получить независимость или перейти под контроль Германии (и частично уже были оккупированы немцами). Это, в том числе, были земли Польши, Литвы, Беларуси, Украины, Латвии и Эстонии. Известен комментарий по поводу этой карты, который произнес во время этих переговоров статс-секретарь Рихард фон Кюльман: «Мы не хотим, чтобы эти народы, пережившие ужасы войны, пережили еще и блага революции».

После этого советская делегация вернулась в Петроград – посоветоваться с руководством. А руководство (в первую очередь лично Ленин) хорошо понимало, что противопоставить немецкой армии нечего, так что единственное, на чем сошлись – как можно дольше затягивать переговоры. ЦК постановило подписать мир на немецких условиях только в том случае, если будет предъявлен ультиматум. После подписания 9 февраля Берестейского (Брест-Литовского) мира с УНР, которым страны Четверного Союза признали независимость Украинского государства, кайзер Вильгельм II ужесточил требования к дипломатам — ускорить капитуляцию Советской России на своих условиях. Руководитель советской делегации Лев Троцкий в ответ 10 февраля сделал странное заявление о том, что мир не подпишет, но войну Россия прекращает и демобилизует армию.

Понятно, что в ответ немецкая делегация проинформировала: договор о перемирии, заключенный на время переговоров, больше не действителен. Уже 18 февраля немецкие войска перешли в наступление по всему фронту. Российская армия в хаосе отступала. Именно на этом фоне появились знаменитые обращения «к трудящемуся населению», «Социалистическая родина в опасности» и т.д. Впоследствии советские историки использовали их, выдавая за героическое создание Советской армии (которое отмечали как ни странно в день принятия немецкого ультиматума — 23 февраля). Вопреки всем воззваниям и призывам уже 19 февраля немецкие войска были в Луцке и Ровно, 21-го – в Минске и Новограде-Волынском, 24-го – в Житомире и т.д.

Ультиматум большевистское руководство России получило 23 февраля с самого утра. В нем было 10 пунктов, в том числе требование освободить территории Украины, Эстонии, Финляндии и вывести войска из Турции. Также, по требованию немцев, российская армия подлежала полной демобилизации, всем кораблям предстояло возвратиться в порты и разоружиться, а в Северном Ледовитом океане устанавливали немецкую блокаду. Чтобы принять этот ультиматум, советскому руководству дали двое суток. Но оно уложилось меньше, чем в одни. Мгновенно состоялось заседание ЦК РСДРП(б). За немедленное подписание немецких условий мира проголосовали семь членов ЦК, против – четыре и четверо воздержались. Ультиматум официально приняли в 3 часа ночи 24 февраля. Уже 28 февраля советская делегация прибыла в Брест-Литовск, 1 марта начались мирные переговоры, а 3-го россияне подписали капитуляцию (Брест-Литовский мирный договор).

23 февраля 1954 года родился третий президент Украины Виктор Ющенко.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым возложила исполнение обязанностей президента Украины на главу Верховной Рады Александра Турчинова. А Янукович тем временем убегал из Украины. Подробнее.

23 февраля 2014 года в Харьков после «бегства на сутки» вернулся мэр Геннадий Кернес. Он дал пресс-конференцию прямо в аэропорту «Харьков», где заявил, что «Янукович — это уже история». Подробнее.

23 февраля 2022 года – в последний день перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – Киев посетили президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Верховная Рада Украины ввела в стране режим чрезвычайного положения. При этом мэр Харькова Игорь Терехов успокаивал жителей города, убеждая, что ЧС – это мера предосторожности.

Церковный праздник 23 февраля

23 февраля чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Он родился около 80 года в Малой Азии, в Смирне. Рано остался сиротой. Воспитала Поликарпа вдова Каллиста. После ее смерти парень раздал имущество бедным и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Епископ Смирнский Укол рукоположил Поликарпа в дьякона, а затем пресвитера и повелел после своей смерти поставить ученика епископом на Смирнскую кафедру. Поликарп сопровождал в путешествиях Иоанна Богослова. Во время гонений на христиан, устроенных Марком Аврелием, за Поликарпом явились воины. Его страдания и смерть описаны в «Послании христиан Смирнской церкви другие церкви» – одном из древнейших памятников христианской письменности. Поликарпа приговорили к сожжению, однако пламя не коснулось святого, сомкнувшись в воздухе над его головой. Толпа требовала, чтобы его убили мечом. Когда Поликарпа ранили, вытекло столько крови, что она погасила пламя. Тело священномученика после смерти сожгли.

Народные приметы

Если 23 февраля на земле нет снега, больше серьезных снегопадов не будет.

Если ночь морозная, но днем потеплело, в марте будет нестабильная погода.

Если идет дождь, то март будет дождливым.

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя считать мелочь.

Нельзя есть рыбу и морепродукты.

Нельзя гулять на природе: ходить в леса, на поля и к водоемам.

Нельзя ругаться матом.