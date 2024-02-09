Сегодня 9 февраля: какой праздник и день в истории

9 февраля 1667 года Речь Посполитая и Московское царство заключили Андрусовское перемирие, разделив Украину. В 1861-м избрали первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. В 1893-м состоялся первый в мире сеанс стриптиза. В 1895-м придумали волейбол. В 1918-м подписан Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, которым европейские страны признали независимость УНР. В 1923-м произошло восстание приговоренных к смертной казни атаманов Холодноярской республики в Лукьяновской тюрьме. В 1942-м нацисты в Киеве арестовали группу ОУНовцев, в том числе поэтессу Елену Телигу.

Праздники и памятные даты 9 февраля

9 февраля – Международный день стоматолога, Международный день пиццы и День рождения волейбола.

9 февраля в истории

9 февраля 1667 года в селе Андрусово (около Смоленска) Речь Посполитая и Московское царство заключили перемирие, которым завершилась война между ними 1654 – 1667 годов. Подробнее.

9 февраля 1861 года южные штаты США, провозгласившие себя Конфедеративными Штатами Америки, избрали своего президента. Им стал Джефферсон Дэвис, который хотя и согласился участвовать в выборах, однако был очень не рад такому результату.

Дэвис происходил из фермерской южной семьи и с детства рос на хлопковых плантациях, где использовали труд рабов. Он был военным, участником Американо-Мексиканской войны и последовательным сторонником рабовладения. При этом, обладая значительным опытом и в политике, и в военном деле, он хорошо понимал все слабости южных штатов по сравнению с северными. Поэтому сам с самого начала выступал против откровенного сепаратизма. В политике к моменту избрания первым и единственным президентом Конфедерации он был уже 20 лет. За это время стал сенатором, баллотировался в губернаторы Миссисипи (неудачно) и был военным министром США во времена президентства Франклина Пирса. Опыт в этой должности позволял Дэвису хорошо осознавать, что в случае войны Юга с Севером южным штатам не хватит сухопутных и военно-морских сил, чтобы защитить себя.

Однако, когда процесс отделения южных штатов уже запустили, Дэвис поддержал земляков. День, когда он получил официальное сообщение от родного штата Миссисипи о его отделении от США, Дэвис называл «самым печальным днем своей жизни». Это было 21 января 1861 года. Следом будущий президент Конфедерации выступил с последним обращением в Сенате США и подал в отставку. Вернувшись в Миссисипи, он обратился к губернатору штата со словами: «Решайте, где я нужен для Миссисипи, и назначайте меня туда». Его сразу назначили генерал-майором вооруженных сил Миссисипи. А затем его кандидатуру выдвинули на пост президента. На состоявшихся 9 февраля выборах соперником бывшего сенатора был Роберт Тумбс из Джорджии. Дэвис легко выиграл эти выборы и 18 февраля вступил в должность.

Как позже писала супруга президента Конфедерации Варина, о своем избрании он сообщал ей таким тоном, словно рассказывал о смертном приговоре. Как известно, печальные прогнозы Дэвиса оправдались. Войну с Севером Конфедерация проиграла, а самого президента арестовали. Его обвинили в госизмене и два года продержали в тюрьме. Однако после этого освободили. По результатам Гражданской войны в США ни одного человека не осудили за госизмену – руководство страны пришло к выводу, что это будет препятствовать послевоенному примирению. После освобождения Дэвис переехал в Канаду, где жил в Монреале с семьей.

9 февраля 1893 года состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Его устроили в Мулен Руж в Париже во время студенческой вечеринки. Проходил импровизированный конкурс красоты. И одна из участниц – модель под сценическим псевдонимом Мона – сбросила с себя одежду. За это ее арестовали и выписали штраф в 100 франков. В том же 1893 году стриптиз появился и в Чикаго, где обнажилась танцовщица кабаре.

9 февраля 1895 года изобрели игру в волейбол.

Ее правила предложил руководитель Молодежной христианской организации по физподготовке из США Уильям Морган. Первый матч прошел в городе Холиок в штате Массачусетс. Придумывая волейбол, Морган смешал элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Первую волейбольную сетку позаимствовали у теннисистов. Ее идейный вдохновитель игры разместил примерно в 196 см от пола – выше головы любого из участников. Суть игры на тот момент заключалась в том, чтобы перекидывать мяч над сеткой, не давая ему коснуться пола. А количество участников было неограничено. В начале игру назвали совсем не волейболом, а «mintonette». Однако это название задержалось очень ненадолго. Уже во время первой демонстрации игры широкой общественности профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «mintonette» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч». За пределы США игра вышла в 1900-х годах и быстро приобретала популярность в мире. В Украине в волейбол впервые сыграли в 1925 году. Новый вид спорта в страну привез харьковский профессор Владимир Блях. С помощью учеников и коллег буквально за несколько дней он создал в Харькове первые волейбольные площадки, где начались массовые соревнования. Постепенно волейбольные команды создавались и в других городах, и уже в 1927 году в Харькове прошел первый чемпионат Украины, где соревновались спортсмены из 11 городов.

9 февраля 1918 года подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

В этот момент УНР переживала сверхсложные времена – накануне столицу молодой республики захватили большевистские войска во главе с Муравьевым. Центральная Рада была вынуждена эвакуироваться в Житомир. Делегация советской России также присутствовала в Брест-Литовске и вела свои переговоры, требуя признать украинские территории своими. Однако Германия решительно поддерживала право украинского народа на независимость. Впоследствии позиция Германии все-таки победила – уже 3 марта, подписывая капитуляцию России в Первой мировой войне, советская делегация вынуждена была признать независимость УНР. Однако держала свое слово, как всегда, недолго. В отличие от мирного договора с Россией, Брестский мир между Украиной и Четверным союзом не включал в себя унизительных пунктов. Стороны отказались от взаимных претензий на возмещение ущерба, обменялись военнопленными и обязались возобновить экономические отношения. При этом УНР обязывалась поставить Германии и Австро-Венгрии 60 млн пудов хлеба, 2,75 млн пудов мяса в первой половине 1918 года, а также другую сельскохозяйственную продукцию. Украина получила в ответ военную поддержку для изгнания оккупантов со своей земли. Это было особенно актуально, учитывая, что, несмотря на подписанные соглашения, россияне отнюдь не спешили убраться с захваченных территорий.

9 февраля 1923 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве восстали пленные атаманы Холодного Яра, которых большевистские власти приговорили к расстрелу.

Большинство атаманов Холодноярской Республики большевистские агенты арестовали 29 сентября 1922 года, устроив для них ловушку – фейковый «съезд» в Звенигородке Черкасской области. Их содержали в камере №1 тюремного подотдела Лукьяновской тюрьмы – фактически в подвале. Следствие длилось до 2 февраля 1923 года, и всех приговорили к смертной казни. Поскольку терять им было уже нечего, осужденные решили дать последнее сражение большевикам. Во время утренней раздачи кипятка им удалось захватить бак с кипятком, вылить на тюремного смотрителя и завладеть его револьвером. После этого повстанцы добрались до канцелярии тюрьмы, где захватили 14 ружей и патроны. Они открыли другие камеры и призвали выходить тех, кто хочет бороться. Далее атаманы Холодного Яра и присоединившиеся к ним забаррикадировались в тюрьме и открыли огонь по часовым. Затем подожгли помещение, чтобы убежать под прикрытием дымовой завесы. Однако вырваться повстанцам не удалось – тюрьму оцепили. Всех 38 смельчаков убили при попытке бегства. Среди них были не только холодноярцы, но и старшины армии УНР и галицкие сотники Сечевых стрельцов.

9 февраля 1942 года в Киеве нацисты арестовали членов ОУН (М), в том числе – поэтессу Елену Телигу и ее мужа.

Телига и значительное количество ОУНовцев, арестованных в феврале 1942 года, прибыли в Киев уже во время Второй мировой войны. Они считали, что смогут использовать войну для восстановления независимости Украины. Телига в Киеве возглавила Союз украинских писателей и редколлегию литературного приложения под названием «Литавры» к газете «Украинское слово». Но национальный подъем длился очень недолго. Уже 12 декабря немцы арестовали редакцию «Украинского слова», а «Литавры» запретили. Телига не последовала советам друзей покинуть Киев. 9 февраля 1942 года Елену и ее мужа Михаила арестовали. Он представился писателем, чтобы разделить судьбу с женой. В камере №34 гестапо на стене остался последний автограф поэтессы: трезубец и надпись: «Здесь сидела и отсюда идет на расстрел Елена Телига». 21 февраля 1942 года ее и Михаила расстреляли в Бабьем Яру.

9 февраля 2018 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники ЧВК «Вагнера». Подробнее.

Церковный праздник 9 февраля

9 февраля чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Никифор очень дружил с пресвитером Саприкием, жившим также в Антиохии. Однако их рассорили и отношения дошли до ненависти. Через некоторое время Никифор раскаялся и просил прощения – и через друзей, и лично. Но Саприкий не захотел его простить. В это время императоры Валериан и Галлиен устроили гонения на христиан. Саприкий предстал перед судом одним из первых, его пытали и приговорили к смерти. Когда Саприкия вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя его святым мучеником. Но пресвитер Саприкий даже перед смертью не захотел простить Никифора. За это Бог отошел от Саприкия, он потерял силу воли и в последний момент предал свою веру и согласился принести жертву языческим идолам. Никифор со слезами уговаривал Саприкия не терять себя и заявил палачам, что сам христианин и попросил казнить себя вместо Саприкия. Тогда правитель приказал Саприкия отпустить, а Никифору отсечь голову мечом, что и сделали.

Народные приметы

Если 9 февраля погода теплая, следует ожидать холода.

Если деревья в лесу шумят – к потеплению.

Если пошел снег, скоро потеплеет.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя ругаться.

Нельзя завидовать.

Нельзя лениться.