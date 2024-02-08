Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории

8 февраля 1587 года казнили королеву Шотландии Марию Стюарт. В 1837-м состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. В 1850-м родился археолог Викентий Хвойка, открывший Трипольскую культуру. В 1861-м созданы Конфедеративные Штаты Америки – объединение рабовладельческих штатов юга, решивших отделиться от США. В 1918-м большевистские захватчики взяли под контроль Киев.

Праздники и памятные даты 8 февраля

8 февраля – День нирваны, День предложения руки и сердца и Международный день шотландского виски.

8 февраля в истории

8 февраля 1587 года в английском замке Фотерингей казнили королеву Шотландии Марию I Стюарт. Подробнее.

8 февраля 1837 года состоялась знаменитая дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом.

До того как спровоцировать последнюю в своей жизни дуэль, российский поэт, чье имя больше не носит улица в Харькове, инициировал еще 15 подобных столкновений. Из них произошло всего четыре, поскольку, как правило, друзья импульсивного Пушкина успевали уладить конфликты. Еще шесть раз не Пушкин вызывал оппонентов, а они его. В ситуации с Дантесом вызов был вторым. Как известно, причиной стала ревность. Жена Пушкина Наталья была светской дамой. С Дантесом она познакомилась в 1835 году, и в глазах светского общества сложилась картина, что Дантес влюблен в супругу ревнивого поэта. «Доброжелатели» намекали Пушкину на то, что между Натальей и Дантесом есть связь. В частности, в 1836 году Пушкин получил анонимку, где ему «присваивали патент на звание рогоносца». Недолго думая, он послал Дантесу вызов на дуэль. Но тот через неделю после вызова сделал предложение сестре Натальи Пушкиной Екатерине Гончаровой. Она согласилась стать его невестой, а потом и женой, поэтому Пушкин с Дантесом стали «родственниками». И вызов пришлось отменить.

Однако отношения между мужчинами это не улучшило. Не угомонились и слухи. В адрес Пушкина в светских кругах звучали оскорбительные шутки. Он снова сорвался и написал письмо приемному отцу Дантеса Луи Геккерну. Поэт резко высказался и в адрес отца, и приемного сына и отказал им от дома. Текст был составлен так, чтобы максимально оскорбить адресатов и довести дело до стрельбы. Так и вышло. Геккерн в тот же день передал Пушкину сообщение, что от его имени Дантес делает вызов поэту, а поединок должен состояться «в кратчайшие сроки». Пушкин принял жесткие условия дуэли – они не оставляли шансов выжить обоим участникам. Дуэлянты сходились с расстояния в 20 шагов, а барьер составил десять шагов. Стрелять можно было с любого расстояния по пути. Дантес выстрелил первым, не дойдя до барьера одного шага. Он попал Пушкину в живот. Тот упал, но все равно заявил, что у него хватит сил произвести выстрел. Дантес снова подошел к барьеру. И Пушкин попал сопернику в область груди. Пуля пробила руку, ударилась в одну из металлических пуговиц мундира и продавила Дантесу два ребра. Существует множество конспирологических теорий по поводу того, что соперник российского поэта был под одеждой в защитной кольчуге, однако ни одна из них не доказана. В любом случае Дантес выжил, а Пушкина доставили домой, где он болезненно умирал в течение еще двух суток.

8 февраля 1850 года родился археолог Викентий Хвойка, открывший Трипольскую культуру.

Он происходил из села Семин (сейчас Чехия), родился в шляхетской семье. Во время учебы в Праге познакомился с украинкой из семьи Александровских и за ней в 1876 году приехал в Киев. Они собирались пожениться, но выяснилось, что девушка страдает серьезным душевным расстройством. Хвойка так и не женился на любимой, но и домой больше не вернулся. Остался в Украине и так и прожил жизнь одиночкой, посвятив себя науке.

В Киеве он работал учителем, занимался сельским хозяйством, а в начале 1890-х увлекся археологией. В 1893-м открыл палеолитическую Кирилловскую стоянку на киевском Подоле, где нашлось большое скопление костей мамонтов.

Затем провел раскопки, обнаружив артефакты Зарубинецкой и Черняховской культур, города Владимира в Киеве. Также проводил раскопки на Замковой горе в Чигирине и в Запорожье.

«Главным его открытием стали памятники Трипольской культуры (1896), найденные в селах Триполье, Жуковцы, Стайки в Киевской области, на киевском берегу Днепра и вблизи городов Канева и Ржищева. Это были остатки древнейших поселений первой половины IV тысячелетия до нашей эры: более 50 остатков домов-землянок, 39 глинобитных жилищ, нескольких гончарных печей, орудия труда, а главное – остатки ярко разрисованной керамики с волшебными и сложными узорами. Эти открытия имели не менее сенсационные результаты, чем раскопки Трои или Миккен», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

Викентий Хвойка всю жизнь прожил в Киеве, умер от чахотки 2 ноября 1914-го. В селе Триполье ему установили памятник.

8 февраля 1861 года шесть рабовладельческих южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки. Это были Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана. Впоследствии, 2 марта, к ним присоединился Техас. Постепенно количество штатов в конфедерации достигло 11.

Поочередно они заявляли о выходе из состава США (первой это сделала Южная Каролина еще в декабре 1860-го). Причиной раскола, как известно, стал вопрос рабовладения. Вся экономика южных штатов держалась на сельском хозяйстве – в первую очередь выращивании хлопка. А оно, в свою очередь, было выгодно благодаря использованию рабского труда. Эти штаты восприняли как опасный вызов себе избрание президентом США Авраама Линкольна (выборы проходили 6 ноября 1860 года). Линкольн представлял Республиканскую партию и выиграл с существенным отрывом из-за того, что в лидирующей в то время Демократической партии США произошел раскол на северную и южную фракции (в результате от демократов на выборах было два кандидата, конкурирующих и между собой).

Линкольн, на самом деле, на этапе этих выборов не заявлял о необходимости повсеместной отмены рабства, но выступал против дальнейшего его распространения. Эта, казалось бы, компромиссная позиция все равно категорически не устраивала южные штаты. В девяти штатах имя Линкольна вообще не числилось в избирательных бюллетенях. Результат выборов стал последней каплей в расколе между Югом и Севером, который в дальнейшем привел к Гражданской войне в США. Конфедераты объявили о возвращении властям штатов полномочий, которые передали по конституции 1787 года федеральному правительству. То есть решили вернуть себе контроль над военными укреплениями, портами и таможнями, а также сбор налогов. Когда же Линкольн принял присягу (это произошло 4 марта), в своей инаугурационной речи он не признал юридическую силу решений, которые приняли южные штаты, и заявил, что США готовы применить силу для сохранения своего контроля над федеральной собственностью и сбором налогов. До реальных боевых столкновений дело дошло чуть более, чем через месяц, когда произошло сражение за форт Самтер.

8 февраля 1918 года большевистские оккупанты во главе с Муравьевым взяли под контроль Киев. Защитники столицы начали отступление 7 февраля, тогда же из города в Житомир выехала Украинская Центральная Рада. Захватив столицу Украины, Муравьев издал приказ уничтожать всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и «врагов революции». В течение трех дней в Киеве происходили грабежи, насилие и убийства – причем, по российской традиции, к «врагам революции» причисляли всех, кого пожелают. По разным данным, в эти дни в Киеве россияне убили от трех до пяти тысяч человек.

8 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

8 февраля 1994 года Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».

Церковный праздник

8 февраля чтят память великомученика Феодора Стратилата. Феодор жил в IV веке. Прославился, убив огромного змея, жившего в пропасти на окраинах города Евхаит. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. За отвагу Феодора назначили военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Он сочетал военное служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных-язычников. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Но тогда начались гонения на христиан императора Лициния. Угрозу для язычества Лициний увидел в деятельности святого Феодора. Тогда тот пригласил императора в Гераклею, пообещав принести жертву языческим богам. Для этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные статуи богов, которые были в Гераклее. Но, собрав идолов, Феодор разбил их на куски и раздал нищим. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам и наконец прибили на ночь к кресту. Но Бог исцелил тело мученика и снял его с креста. Царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Увидев чудо, они и сами приняли крещение. Святой же отдал себя в руки Лициния. Мученику отрубили голову мечом.

Народные приметы

Чем холоднее будет 8 февраля, тем теплее будет март.

Если утром мороз, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя никому завидовать.

Нельзя отказывать в помощи.