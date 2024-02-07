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Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   07.02.2024
Оксана Горун
Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории

7 февраля 1497 года во Флоренции развели «Костер тщеславия». В 1863-м запатентовали первый огнетушитель. В 1906-м родился авиаконструктор Олег Антонов. В 1918-м войска УНР начали отступление из Киева. В 1943-м завершилось сражение за Гуадалканал. В 1984-м астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса. В 1992-м 12 стран Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили базу Европейского Союза. В 2010-м состоялся второй тур выборов Президента Украины, во время которого избрали Януковича.

Праздники и памятные даты 7 февраля

7 февраля – Всемирный день чтения вслух (его отмечают каждую первую среду февраля).

Также празднуют День рождения огнетушителя.

7 февраля в истории

7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемое «Костер тщеславия» — сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Подробнее.

7 февраля 1863 года американский изобретатель Алансон Крей запатентовал огнетушитель.

Первый огнетушитель
Фото: South Dakota State Historical Society

Конечно, устройства для тушения огня человечество создавало и раньше. Еще в XVII веке стали применять специальные колбы с водой, а впоследствии – деревянные бочки, заполненные водой и с запалом с черным порохом. При пожаре такая бочка взрывалась, и вода гасила пламя. Однако такие конструкции не были портативными и точно не безопасными. Первый переносной (точнее – «перевозной», поскольку его транспортировали на коляске) огнетушитель изобрел англичанин Джордж Мэнби. В этом медном сосуде была уже не вода, а углекислый калий, его из емкости можно было выпустить, открыв кран. В огнетушителе, запатентованном Аланом Креем, использовался водный наполнитель. На самом деле это было недостаточно эффективно. Но сама система в дальнейшем пригодилась и после усовершенствования наполнителя развилась до современного вида.

7 февраля 1906 года родился будущий авиаконструктор Олег Антонов.

Конструктор Олег Антонов
Фото: Укринформ

Большинство своих знаменитых самолетов он сконструировал и построил в Киеве, но сам происходил из российского Подмосковья. Авиастроением Антонов увлекался с детства – еще в школе посещал соответствующий кружок. А профессиональный путь начинал с создания планеров. Прежде чем «перейти к самолетам», он создал около 30 типов планеров. Завершив высшее образование в 1930 году в Ленинграде, Антонов начал работу в Центральном бюро планерных конструкций в Москве. Уже в 27 лет он стал основным конструктором планерного завода. В 1943-1946 годах работал первым заместителем главного конструктора КБ Яковлева. Именно на его базе создавали КБ Антонова. После переезда в Киев Антонову пришлось снова формировать коллектив бюро. А уже в конце 1953-го конструкторы получили задачу создать военно-транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями. К работе в начале 1954 года привлекли группу выпускников Харьковского авиационного института и других специалистов. Они выполнили задание, создав Ан-8. В дальнейшем под руководством Антонова были разработаны: транспортные Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124 «Руслан»; многоцелевые Ан-2, Ан-14, Ан-28, пассажирские Ан-10 Ан-24. Также ряд планеров, БПЛА и дельтапланов. Генконструктором в Киеве Антонов работал до самой смерти – 1984 года. Он умер 4 апреля и похоронен на Байковом кладбище.

7 февраля 1918 года ближе к вечеру войска УНР начали отступление из Киева. В течение дня на улицах города шли бои с большевистскими оккупантами во главе с Муравьевым.

красногвардейцы, воевавшие за Киев в 1918 году
Красногвардейский отряд, участвовавший в боях за Киев. Фото: Центральный документальный архив Украины им. Г.Пшеничного

Войско захватчиков существенно превышало защитников столицы по численности. Город находился под артобстрелом, также большевики задействовали бронированный поезд, из которого расстреливали центр города. Отступали защитники по Брест-Литовскому шоссе. Киев оставляла и Украинская Центральная Рада – руководство государства эвакуировали в Житомир. Вскоре Киев удалось отбить – при поддержке немецкого войска.

7 февраля 1943 года завершилось одно из знаковых сражений Второй мировой войны – битва за Гуадалканал.

Битва за Гуадалканал 1942-1943
Фото: www.britannica.com

Она продолжалась на Тихом океане с августа 1942 года. Гуадалканал – это один из Соломоновых островов. Несмотря на название битвы, бои, конечно, происходили не только на этом острове. В основном они шли на море и в воздухе. Главными противниками были США (с союзниками) и Японская империя. Свое название битва получила из-за того, что началась именно высадкой союзников на Гуадалканал. Это произошло 7 августа 1942 года. Также войска захватили острова Нггела (или острова Флорида). Целью было — помешать японцам создавать проблемы для логистических путей между США, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, острова планировали использовать для дальнейших боевых действий против японцев. Высадка стала для японского войска неожиданностью, так что острова они достаточно быстро потеряли и пытались отбить в дальнейшем. На самом деле то, что в историографии называют «битва за Гуадалканал», было целым рядом сражений. Произошло по меньшей мере три больших сухопутных и пять морских боев. Уже в декабре японцы прекратили попытки отбить острова и начали отступление. Оно завершилось как раз 7 февраля. Этот момент считается переломным в боевых действиях на Тихом океане. Это было успешное наступление союзников, после которого Японская империя утратила стратегическую инициативу и перешла к обороне.

7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса.

Первый выход в космос без страховки 1984 год
Фото: NASA

Это произошло во время полета шаттла «Челленджер» (STS-41B). В этом полете Маккэндлесс совершил два выхода, во время которых тестировал индивидуальную двигательную установку (выход 7 февраля длился 5 часов и 55 минут, а 9 февраля – 6 часов и 2 минуты). Астронавт работал без всякой механической связи с кораблем (без страховочного фала) – в свободном полете.

7 февраля 1992 года 12 стран Европы подписали Маастрихтский контракт, которым заложили базу Европейского Союза. Подробнее.

7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.

7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов Президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович. Итоги выборов объявили 14 февраля. Конкурентка Януковича Юлия Тимошенко оспаривала результаты подсчета голосов в суде, однако решение суда было не в ее пользу.

Церковный праздник 7 февраля

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Парфений происходил из Малой Азии. Его отец был дьяконом, так что с детства парень находился в храме и изучал Священное Писание. Парфений имел дар чудотворения, и с 18 лет лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Впоследствии Парфения рукоположили в чин пресвитера, а затем он стал епископом города Лампсака (Малая Азия). Там он разрушил множество языческих капищ и обратил немало язычников в христианство. Умер мирно и был торжественно похоронен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им самим часовне.

Народные приметы

Если 7 февраля облака синего цвета – к теплой погоде.

Если солнце на закате красное – лето будет холодным.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, скрывать обиды.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля 1497 года во Флоренции развели «Костер тщеславия». В 1863-м запатентовали первый огнетушитель. В 1906-м родился авиаконструктор Олег Антонов".