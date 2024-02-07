Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории

7 февраля 1497 года во Флоренции развели «Костер тщеславия». В 1863-м запатентовали первый огнетушитель. В 1906-м родился авиаконструктор Олег Антонов. В 1918-м войска УНР начали отступление из Киева. В 1943-м завершилось сражение за Гуадалканал. В 1984-м астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса. В 1992-м 12 стран Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили базу Европейского Союза. В 2010-м состоялся второй тур выборов Президента Украины, во время которого избрали Януковича.

Праздники и памятные даты 7 февраля

7 февраля – Всемирный день чтения вслух (его отмечают каждую первую среду февраля).

Также празднуют День рождения огнетушителя.

7 февраля в истории

7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемое «Костер тщеславия» — сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Подробнее.

7 февраля 1863 года американский изобретатель Алансон Крей запатентовал огнетушитель.

Конечно, устройства для тушения огня человечество создавало и раньше. Еще в XVII веке стали применять специальные колбы с водой, а впоследствии – деревянные бочки, заполненные водой и с запалом с черным порохом. При пожаре такая бочка взрывалась, и вода гасила пламя. Однако такие конструкции не были портативными и точно не безопасными. Первый переносной (точнее – «перевозной», поскольку его транспортировали на коляске) огнетушитель изобрел англичанин Джордж Мэнби. В этом медном сосуде была уже не вода, а углекислый калий, его из емкости можно было выпустить, открыв кран. В огнетушителе, запатентованном Аланом Креем, использовался водный наполнитель. На самом деле это было недостаточно эффективно. Но сама система в дальнейшем пригодилась и после усовершенствования наполнителя развилась до современного вида.

7 февраля 1906 года родился будущий авиаконструктор Олег Антонов.

Большинство своих знаменитых самолетов он сконструировал и построил в Киеве, но сам происходил из российского Подмосковья. Авиастроением Антонов увлекался с детства – еще в школе посещал соответствующий кружок. А профессиональный путь начинал с создания планеров. Прежде чем «перейти к самолетам», он создал около 30 типов планеров. Завершив высшее образование в 1930 году в Ленинграде, Антонов начал работу в Центральном бюро планерных конструкций в Москве. Уже в 27 лет он стал основным конструктором планерного завода. В 1943-1946 годах работал первым заместителем главного конструктора КБ Яковлева. Именно на его базе создавали КБ Антонова. После переезда в Киев Антонову пришлось снова формировать коллектив бюро. А уже в конце 1953-го конструкторы получили задачу создать военно-транспортный самолет с двумя турбовинтовыми двигателями. К работе в начале 1954 года привлекли группу выпускников Харьковского авиационного института и других специалистов. Они выполнили задание, создав Ан-8. В дальнейшем под руководством Антонова были разработаны: транспортные Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124 «Руслан»; многоцелевые Ан-2, Ан-14, Ан-28, пассажирские Ан-10 Ан-24. Также ряд планеров, БПЛА и дельтапланов. Генконструктором в Киеве Антонов работал до самой смерти – 1984 года. Он умер 4 апреля и похоронен на Байковом кладбище.

7 февраля 1918 года ближе к вечеру войска УНР начали отступление из Киева. В течение дня на улицах города шли бои с большевистскими оккупантами во главе с Муравьевым.

Войско захватчиков существенно превышало защитников столицы по численности. Город находился под артобстрелом, также большевики задействовали бронированный поезд, из которого расстреливали центр города. Отступали защитники по Брест-Литовскому шоссе. Киев оставляла и Украинская Центральная Рада – руководство государства эвакуировали в Житомир. Вскоре Киев удалось отбить – при поддержке немецкого войска.

7 февраля 1943 года завершилось одно из знаковых сражений Второй мировой войны – битва за Гуадалканал.

Она продолжалась на Тихом океане с августа 1942 года. Гуадалканал – это один из Соломоновых островов. Несмотря на название битвы, бои, конечно, происходили не только на этом острове. В основном они шли на море и в воздухе. Главными противниками были США (с союзниками) и Японская империя. Свое название битва получила из-за того, что началась именно высадкой союзников на Гуадалканал. Это произошло 7 августа 1942 года. Также войска захватили острова Нггела (или острова Флорида). Целью было — помешать японцам создавать проблемы для логистических путей между США, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, острова планировали использовать для дальнейших боевых действий против японцев. Высадка стала для японского войска неожиданностью, так что острова они достаточно быстро потеряли и пытались отбить в дальнейшем. На самом деле то, что в историографии называют «битва за Гуадалканал», было целым рядом сражений. Произошло по меньшей мере три больших сухопутных и пять морских боев. Уже в декабре японцы прекратили попытки отбить острова и начали отступление. Оно завершилось как раз 7 февраля. Этот момент считается переломным в боевых действиях на Тихом океане. Это было успешное наступление союзников, после которого Японская империя утратила стратегическую инициативу и перешла к обороне.

7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс Маккэндлесс впервые в истории вышел в открытый космос автономно от корабля, без страховочного пояса.

Это произошло во время полета шаттла «Челленджер» (STS-41B). В этом полете Маккэндлесс совершил два выхода, во время которых тестировал индивидуальную двигательную установку (выход 7 февраля длился 5 часов и 55 минут, а 9 февраля – 6 часов и 2 минуты). Астронавт работал без всякой механической связи с кораблем (без страховочного фала) – в свободном полете.

7 февраля 1992 года 12 стран Европы подписали Маастрихтский контракт, которым заложили базу Европейского Союза. Подробнее.

7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.

7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов Президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович. Итоги выборов объявили 14 февраля. Конкурентка Януковича Юлия Тимошенко оспаривала результаты подсчета голосов в суде, однако решение суда было не в ее пользу.

Церковный праздник 7 февраля

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Парфений происходил из Малой Азии. Его отец был дьяконом, так что с детства парень находился в храме и изучал Священное Писание. Парфений имел дар чудотворения, и с 18 лет лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Впоследствии Парфения рукоположили в чин пресвитера, а затем он стал епископом города Лампсака (Малая Азия). Там он разрушил множество языческих капищ и обратил немало язычников в христианство. Умер мирно и был торжественно похоронен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им самим часовне.

Народные приметы

Если 7 февраля облака синего цвета – к теплой погоде.

Если солнце на закате красное – лето будет холодным.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, скрывать обиды.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.