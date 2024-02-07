Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії

7 лютого 1497 року у Флоренції розвели “Вогнище марнославства”. У 1863-му запатентували перший вогнегасник. У 1906-му народився авіаконструктор Олег Антонов. У 1918-му війська УНР розпочали відступ із Києва. У 1943-му завершилася битва за Гуадалканал. У 1984-му астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу. У 1992-му 12 країн Європи підписали Маастрихтський договір, яким заклали базу Європейського Союзу. У 2010-му відбувся другий тур виборів Президента України, під час якого обрали Януковича.

Свята та пам’ятні дати 7 лютого

7 лютого – Всесвітній день читання вголос (його відзначають кожну першу середу лютого).

Також святкують День народження вогнегасника.

7 лютого в історії

7 лютого 1497 року у Флоренції розвели так зване “Вогнище марнославства” – спалили тисячі книг, предметів мистецтва та інших артефактів, які визнали “гріховними”. Детальніше.

7 лютого 1863 року американський винахідник Алансон Крей запатентував вогнегасник.

Звичайно, пристрої для гасіння вогню людство створювало й раніше. Ще у XVII столітті стали застосовувати спеціальні колби з водою, а згодом – дерев’яні бочки, заповнені водою та з запалом із чорним порохом. Під час пожежі така бочка вибухала, і вода гасила полум’я. Однак такі конструкції не були портативними та точно не безпечними. Перший переносний (точніше – “перевізний”, оскільки його транспортували на колясці) вогнегасник винайшов англієць Джордж Менбі. У цій мідній посудині була вже не вода, а вуглекислий калій, його з місткості можна було випустити, відкривши кран. У вогнегаснику, запатентованому Аланом Креєм, використовувався водяний наповнювач. Насправді це було недостатньо ефективно. Але сама система надалі стала в пригоді та після вдосконалення наповнювача розвинулася до сучасного вигляду.

7 лютого 1906 року народився майбутній авіаконструктор Олег Антонов.

Більшість своїх знаменитих літаків він сконструював та побудував у Києві, але сам походив із російського Підмосков’я. Авіабудуванням Антонов захоплювався з дитинства – ще в школі відвідував відповідний гурток. А професійний шлях розпочинав зі створення планерів. Перш ніж “перейти до літаків”, він створив близько 30 типів планерів. Завершивши вищу освіту 1930 року в Ленінграді, Антонов розпочав роботу в Центральному бюро планерних конструкцій у Москві. Уже у 27 років він став основним конструктором планерного заводу. У 1943-1946 роках працював першим заступником головного конструктора КБ Яковлєва. Саме на його базі створювали КБ Антонова. Після переїзду до Києва Антонову довелося формувати колектив бюро. А вже наприкінці 1953-го конструктори отримали завдання створити військово-транспортний літак із двома турбогвинтовими двигунами. До роботи на початку 1954 року залучили групу випускників Харківського авіаційного інституту та інших спеціалістів. Вони виконали завдання, створивши Ан-8. Надалі під керівництвом Антонова було розроблено: транспортні Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124 “Руслан”; багатоцільові Ан-2, Ан-14, Ан-28, пасажирські Ан-10 Ан-24. Також низку планерів, БПЛА та дельтапланів. Генконструктором у Києві Антонов працював до самої смерті – 1984 року. Він помер 4 квітня і похований на Байковому кладовищі.

7 лютого 1918 року ближче до вечора війська УНР розпочали відступ із Києва. Протягом дня на вулицях міста точилися бої з більшовицькими окупантами на чолі з Муравйовим.

Військо загарбників суттєво перевищувало захисників столиці за чисельністю. Місто знаходилося під артобстрілом, також більшовики залучили броньований потяг, з якого розстрілювали центр міста. Відступали захисники Брест-Литовським шосе. Київ залишала й Українська Центральна Рада – керівництво держави евакуювали до Житомира. Невдовзі Київ удалося відбити – за підтримки німецького війська.

7 лютого 1943 року завершилася одна зі знакових битв Другої світової війни – битва за Гуадалканал.

Вона тривала на Тихому океані із серпня 1942 року. Гуадалканал – це один з Соломонових островів. Попри назву битви, бої, звісно, ​​відбувалися не лише на цьому острові. В основному вони йшли на морі та в повітрі. Головними противниками були США (з союзниками) та Японська імперія. Свою назву битва отримала через те, що почалася саме з висадки союзників на Гуадалканал. Це сталося 7 серпня 1942 року. Також війська захопили острови Нггела (або Флорида). Метою було перешкодити японцям створювати проблеми для логістичних шляхів між США, Австралією та Новою Зеландією. Крім того, острови планували використати для подальших бойових дій проти японців. Висадка стала для японського війська несподіванкою, тому острови вони досить швидко втратили та намагалися відбити надалі. Насправді те, що в історіографії називають “битва за Гуадалканал”, було цілою низкою битв. Сталося щонайменше три великі сухопутні та п’ять морських боїв. Уже в грудні японці припинили спроби відбити острови та розпочали відступ. Він завершився якраз 7 лютого. Цей момент вважається переламним у бойових діях на Тихому океані. Це був успішний наступ союзників, після якого Японська імперія втратила стратегічну ініціативу та перейшла до оборони.

7 лютого 1984 року американський астронавт Брюс Маккендлес вперше в історії вийшов у відкритий космос автономно від корабля, без страхового поясу.

Це сталося під час польоту шатла “Челленджер” (STS-41B). У цьому польоті Маккендлес зробив два виходи, під час яких тестував індивідуальну рухову установку (вихід 7 лютого тривав 5 годин і 55 хвилин, а 9 лютого – 6 годин і 2 хвилини). Астронавт працював без жодного механічного зв’язку з кораблем (без страхувального фала) – у вільному польоті.

7 лютого 1992 року 12 країн Європи підписали Маастрихтський контракт, яким заклали основу Європейського Союзу. Детальніше.

7 лютого 1992 року республіка Бенін визнала незалежність України.

7 лютого 2010 року відбувся другий тур виборів Президента України, перемогу в якому здобув майбутній утікач Віктор Янукович. Підсумки виборів оголосили 14 лютого. Конкурентка Януковича Юлія Тимошенко оскаржувала результати підрахунку голосів у суді, проте рішення суду було не на її користь.

Церковне свято 7 лютого

Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Парфеній походив із Малої Азії. Його батько був дияконом, тож із дитинства хлопець знаходився в храмі та вивчав Святе Писання. Парфеній мав дар чудотворення, й із 18 років лікував хвороби, виганяв бісів і творив інші чудеса. Згодом Парфенія висвятили на пресвітера, а потім він став єпископом міста Лампсака (Мала Азія). Там він зруйнував велику кількість язичницьких капищ і звернув немало язичників у християнство. Помер мирно і був урочисто похований поруч із соборною церквою Лампсака, в побудованій ним самим каплиці.

Народні прикмети

Якщо 7 лютого хмари синього кольору – до теплої погоди.

Якщо сонце на заході червоне – літо буде холодним.

Що не можна робити 7 лютого

Не можна сваритися, лаятися, приховувати образи.

Не можна грати весілля.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.