Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії

7 лютого за церковним календарем – пам’ять Григорія Богослова. Цього дня у Флоренції запалили “Багаття марнославства”, а країни Європи підписали основний договір, яким утворили ЄС – Маастрихтський.

Свята та пам’ятні дати 7 лютого

Державні та професійні свята України 7 лютого не відзначають.

У світі – День народження вогнегасника.

7 лютого в історії

7 лютого 1497 року у Флоренції розвели так зване “Багаття марнославства” – тобто спалили тисячі книг, предметів мистецтва та інших артефактів, які визнали “гріховними”. Цьому передувало поступове перетворення Флоренції на теократичну республіку, “президентом” якої її ідеолог монах-домініканець Джироламо Савонарола проголосив особисто Христа. Посилення теократичної форми правління відбувалося у Флоренції поступово, а “Багаття марнославства” ознаменувало кульмінацію цього процесу. Шанувальники Савонарола зібрали по всьому місту-державі тисячі “гріховних” об’єктів, серед яких, поряд з книгами (у тому числі “Декамероном” Бокаччо) були картини з оголеною натурою, гральні кості, косметика. Згодом до них додали також коштовності та багатий одяг, дорогоцінні меблі та навіть дзеркала. Серед тих, хто особисто приніс свої творіння на багаття, був живописець Сандро Боттічеллі.

7 лютого 1992 року 12 держав Європи підписали Маастрихтський договір, яким заклали основу Європейського Союзу.

Основний договір ЄС передбачав запровадження спільної валюти – євро – і закладав основу спілки з так званих “трьох стовпів” (Pillars of the European Union). Перший зі “стовпів” – економічний. Їм передбачено заснування Європейського економічного співтовариства, Європейського співтовариства з вугілля та сталі та Європейського співтовариства з атомної енергії. А також – ведення спільної сільськогосподарської політики, митний союз та спільний ринок, економічний та монетарний союзи тощо. Другий “стовп” – загальна зовнішня політика та політика безпеки. Третій – співпраця у сфері правосуддя та внутрішніх справ.

7 лютого 1992 року республіка Бенін визнала незалежність України.

7 лютого 2010 року відбувся другий тур виборів президента України, перемогу в якому здобув майбутній утікач Віктор Янукович. Підсумки виборів оголосили 14 лютого. Конкурентка Януковича Юлія Тимошенко оскаржувала результати підрахунку голосів у суді, проте рішення суду було не на її користь.

Церковне свято 7 лютого

7 лютого християни вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Батьком Григорія був єпископ Назіанський, хлопця від народження виховували у християнській вірі та планували віддати на служіння Богу. Григорій отримав прекрасну освіту. Після завершення освіти повернувся на батьківщину, проте не став займати ніяких громадських посад. У цей час Григорій писав перші богословські роботи та приглядав за старими батьками. Якийсь час провів у пустелі, звідки був викликаний своїм батьком. Батько висвятив сина на пресвітера. Але цей сан та рівень відповідальності налягали Григорія, тож він повернувся до свого усамітнення в пустелі, після чого, заспокоївшись, повернувся та прийняв на себе служіння. Після смерті батьків Григорій деякий час продовжував працю батька, управляючи назіанзькою церквою. Але сильно захворів, і після одуження пішов у відокремлену обитель, де у пості та молитві пробув близько трьох років.

Але сховатися на все життя в чернечій келії Григорій не зміг. Православні єпископи обрали його на престол архієпископа в Константинополі. Це відбулось у часи найсильнішого панування єретиків – аріан, тож Григорію довелося докласти великих зусиль до боротьби з ними. Він прибув до Константинополя та почав проповідувати, поступово повертаючи віруючих до лона істинної церкви. Після вигнання аріан з храмів Константинополя Григорію довелося ще протестистояти брехні Македонія та брати участь у засіданнях Другого Вселенського Собору. Здійсниви цю роботу, святий відмовився від Константинопольської кафедри. Він пішов у рідне селище, де й провів у аскетичних подвигаг останні роки життя. Найменування Богослов святий Григорій отримав за численні богословські твори та проповіді, які залишив по собі.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багато снігу – весна прийде незабаром.

Довгі бурульки – до потепління.

Гучно щебечуть птахи – до сильних морозів.

Що не можна робити 7 лютого

Не можна сваритись.

Не можна хвалитися успіхами.