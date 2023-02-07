Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории

7 февраля по церковному календарю – память Григория Богослова. В этот день во Флоренции зажгли «Костер тщеславия», а страны Европы подписали основной договор, которым образовали ЕС, — Маастрихтский.

Праздники и памятные даты 7 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 7 февраля не отмечают.

В мире – День рождения огнетушителя.

7 февраля в истории

7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемый «Костер тщеславия» — то есть сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Этому предшествовало постепенное превращение Флоренции в теократическую республику, «президентом» которой ее идеолог монах-доминиканец Джироламо Савонарола провозгласил лично Христа. Усиление теократической формы правления происходило во Флоренции постепенно, а «Костер тщеславия» ознаменовал кульминацию этого процесса. Поклонники Савонарола собрали по всему городу-государству тысячи «греховных» объектов, среди которых, наряду с книгами (в том числе «Декамероном» Бокаччо), были картины с обнаженной натурой, игральные кости, косметика. Впоследствии к ним добавили также драгоценности и богатую одежду, драгоценную мебель и даже зеркала. Среди тех, кто лично принес свои творения на костер, был живописец Сандро Боттичелли.

7 февраля 1992 года 12 государств Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили основу Европейского Союза.

Основной договор ЕС предусматривал введение общей валюты – евро – и закладывал основу союза из так называемых «трех столпов» (Pillars of the European Union). Первый из «столпов» – экономический. Им предусмотрено учреждение Европейского экономического сообщества, Европейского сообщества по углю и стали и Европейского сообщества по атомной энергии. А также – ведение общей сельскохозяйственной политики, таможенный союз и общий рынок, экономический и монетарный союз и так далее. Второй «столп» — общая внешняя политика и политика безопасности. Третий – сотрудничество в сфере правосудия и внутренних дел.

7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.

7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович. Итоги выборов объявили 14 февраля. Конкурентка Януковича Юлия Тимошенко оспаривала результаты подсчета голосов в суде, однако решение суда было не в ее пользу.

Церковный праздник 7 февраля

7 февраля христиане чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Отцом Григория был епископ Назианский, парня с рождения воспитывали в христианской вере и планировали отдать на служение Богу. Григорий получил прекрасное образование. После обучения вернулся на родину, однако не стал занимать никаких общественных должностей. В это время Григорий писал первые богословские работы и присматривал за пожилыми родителями. Какое-то время провел в пустыне, откуда его вызвал отец. Он рукоположил сына в сан пресвитера. Но этот сан и уровень ответственности угнетали Григория, и он вернулся к своему уединению в пустыне, после чего, успокоившись, вернулся и принял на себя служение. После смерти родителей Григорий некоторое время продолжал труд отца, управляя назианской церковью. Но сильно заболел и после выздоровления удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.

Но спрятаться на всю жизнь в монашеской келье Григорий не смог. Православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Это произошло во времена сильнейшего господства еретиков — ариан, так что Григорию пришлось приложить большие усилия к борьбе с ними. Он прибыл в Константинополь и начал проповедовать, постепенно возвращая верующих в лоно истинной церкви. После изгнания ариан из храмов Константинополя Григорию пришлось еще противостоять лжи Македония и участвовать в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив эту работу, святой отказался от Константинопольской кафедры. Он отправился в родной поселок, где и провел в аскетических подвигах последние годы жизни. Наименование Богослов святой Григорий получил за многие богословские произведения и проповеди, которые оставил после себя.

Народные приметы

Если на улице много снега – весна придет скоро.

Длинные сосульки – к потеплению.

Громко щебечут птицы — к сильным морозам.

Что нельзя делать 7 февраля

Нельзя ссориться.

Нельзя хвастаться успехами.