Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории
7 февраля по церковному календарю – память Григория Богослова. В этот день во Флоренции зажгли «Костер тщеславия», а страны Европы подписали основной договор, которым образовали ЕС, — Маастрихтский.
Праздники и памятные даты 7 февраля
Государственные и профессиональные праздники Украины 7 февраля не отмечают.
В мире – День рождения огнетушителя.
7 февраля в истории
7 февраля 1497 года во Флоренции развели так называемый «Костер тщеславия» — то есть сожгли тысячи книг, предметов искусства и других артефактов, которые признали «греховными». Этому предшествовало постепенное превращение Флоренции в теократическую республику, «президентом» которой ее идеолог монах-доминиканец Джироламо Савонарола провозгласил лично Христа. Усиление теократической формы правления происходило во Флоренции постепенно, а «Костер тщеславия» ознаменовал кульминацию этого процесса. Поклонники Савонарола собрали по всему городу-государству тысячи «греховных» объектов, среди которых, наряду с книгами (в том числе «Декамероном» Бокаччо), были картины с обнаженной натурой, игральные кости, косметика. Впоследствии к ним добавили также драгоценности и богатую одежду, драгоценную мебель и даже зеркала. Среди тех, кто лично принес свои творения на костер, был живописец Сандро Боттичелли.
7 февраля 1992 года 12 государств Европы подписали Маастрихтский договор, которым заложили основу Европейского Союза.
Основной договор ЕС предусматривал введение общей валюты – евро – и закладывал основу союза из так называемых «трех столпов» (Pillars of the European Union). Первый из «столпов» – экономический. Им предусмотрено учреждение Европейского экономического сообщества, Европейского сообщества по углю и стали и Европейского сообщества по атомной энергии. А также – ведение общей сельскохозяйственной политики, таможенный союз и общий рынок, экономический и монетарный союз и так далее. Второй «столп» — общая внешняя политика и политика безопасности. Третий – сотрудничество в сфере правосудия и внутренних дел.
7 февраля 1992 года республика Бенин признала независимость Украины.
7 февраля 2010 года состоялся второй тур выборов президента Украины, победу в котором одержал будущий беглец Виктор Янукович. Итоги выборов объявили 14 февраля. Конкурентка Януковича Юлия Тимошенко оспаривала результаты подсчета голосов в суде, однако решение суда было не в ее пользу.
Церковный праздник 7 февраля
7 февраля христиане чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Отцом Григория был епископ Назианский, парня с рождения воспитывали в христианской вере и планировали отдать на служение Богу. Григорий получил прекрасное образование. После обучения вернулся на родину, однако не стал занимать никаких общественных должностей. В это время Григорий писал первые богословские работы и присматривал за пожилыми родителями. Какое-то время провел в пустыне, откуда его вызвал отец. Он рукоположил сына в сан пресвитера. Но этот сан и уровень ответственности угнетали Григория, и он вернулся к своему уединению в пустыне, после чего, успокоившись, вернулся и принял на себя служение. После смерти родителей Григорий некоторое время продолжал труд отца, управляя назианской церковью. Но сильно заболел и после выздоровления удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.
Читайте также: Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории
Но спрятаться на всю жизнь в монашеской келье Григорий не смог. Православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Это произошло во времена сильнейшего господства еретиков — ариан, так что Григорию пришлось приложить большие усилия к борьбе с ними. Он прибыл в Константинополь и начал проповедовать, постепенно возвращая верующих в лоно истинной церкви. После изгнания ариан из храмов Константинополя Григорию пришлось еще противостоять лжи Македония и участвовать в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив эту работу, святой отказался от Константинопольской кафедры. Он отправился в родной поселок, где и провел в аскетических подвигах последние годы жизни. Наименование Богослов святой Григорий получил за многие богословские произведения и проповеди, которые оставил после себя.
Народные приметы
Если на улице много снега – весна придет скоро.
Длинные сосульки – к потеплению.
Громко щебечут птицы — к сильным морозам.
Что нельзя делать 7 февраля
Нельзя ссориться.
Нельзя хвастаться успехами.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 февраля по церковному календарю – память Григория Богослова. В этот день во Флоренции зажгли «Костер тщеславия», а страны Европы подписали основной договор, которым образовали ЕС, — Маастрихтский".