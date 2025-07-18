Важное изменение для поступающих в вузы Харькова на контракт утвердил Кабмин

Дополнительный коэффициент «1,5» к размеру государственного гранта на получение высшего образования для поступающих, которые в этом году окончили школу в Запорожской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях и поступают в вузы именно в этих регионах, утвердил Кабмин 16 июля.

Об этом сообщил в Telegram председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и подчеркнул, что это важное изменение.

«В начале прошлого месяца мы встречались с ректорами университетов из прифронтовых областей. Тогда собственно у меня и возникла эта идея: ввести дополнительный коэффициент. Чтобы поддержать поступающих, которые решили продолжить обучение в своем родном городе. Несмотря на сирены, взрывы и возможную опасность. Это самое малое, что мы в этих условиях можем для них сделать», — пишет Бабак.

Глава комитета обращает внимание, что дополнительный коэффициент не применяется, если:

▪️человек из прифронтовой области, но поступает в вуз в другом регионе;

▪️человек из другой области (кроме указанных выше четырех), но поступает в вуз на прифронтовой территории.

«Если вы завершили школу, например, в Николаеве и планируете получить высшее образование в этом же городе, то вы можете претендовать на повышенный грант», — пояснил Бабак.

Размер нынешнего образовательного гранта составляет:

▪️17 тысяч гривен — грант 1-го уровня для поступающих, которые по результатам НМТ получили «150+» баллов по двум предметам (или «140+» баллов для поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка),

▪️25 тысяч гривен — грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на «170+» баллов.

Напомним, в 2024 году Кабмин впервые ввел экспериментальный проект по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования. Финансовая помощь из госбюджета предоставляется контрактникам. Грант является безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, не предусматривает. По данным Министерства образования и науки Украины, в 2024/2025 учебном году такую помощь получили более 13 тысяч человек.