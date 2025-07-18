Важливу зміну для вступників до вишів Харкова на контракт затвердив Кабмін
Додатковий коефіцієнт «1,5» до розміру державного гранту на здобуття вищої освіти для вступників, які цього року закінчили школу у Запорізькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях та вступають до вишів саме у цих регіонах, затвердив Кабмін 16 липня.
Про це повідомив у телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак і наголосив, що це важлива зміна.
“На початку минулого місяця ми зустрічалися з ректорами університетів із прифронтових областей. Тоді власне у мене і виникла ця ідея: запровадити додатковий коефіцієнт. Щоб підтримати вступників, які вирішили продовжити навчання у своєму рідному місті. Попри сирени, вибухи і можливу небезпеку. Це найменше, що ми за цих умов можемо для них зробити”, – пише Бабак.
Голова комітету звертає увагу, що додатковий коефіцієнт не застосовується, якщо:
▪️людина із прифронтової області, але вступає до вишу в іншому регіоні;
▪️людина з іншої області (окрім зазначених вище чотирьох), але вступає до вишу на прифронтовій території.
“Якщо ви завершили школу, наприклад, у Миколаєві і плануєте здобути вищу освіту у цьому ж місті, то ви можете претендувати на підвищений грант”, – пояснив Бабак.
Розмір цьогорічного освітнього гранту становить:
▪️17 тисяч гривень – грант 1-го рівня для вступників, які за результатами НМТ отримали «150+» балів з двох предметів (або «140+» балів для вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка);
▪️25 тисяч гривень – грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на «170+» балів.
Нагадаємо, у 2024 році Кабмін вперше запровадив експериментальний проєкт з надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Фінансова допомога із держбюджету надається контрактникам. Грант є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов’язань на кшталт відпрацювання не передбачає. За даними Міністерства освіти і науки України, у 2024/2025 навчальному році таку допомогу отримали понад 13 тисяч людей.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додатковий коефіцієнт «1,5» до розміру державного гранту на здобуття вищої освіти для вступників у низці областей затвердив Кабмін 16 липня.".