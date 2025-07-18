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Важливу зміну для вступників до вишів Харкова на контракт затвердив Кабмін

Суспільство 20:20   18.07.2025
Олена Нагорна
Важливу зміну для вступників до вишів Харкова на контракт затвердив Кабмін

Додатковий коефіцієнт «1,5» до розміру державного гранту на здобуття вищої освіти для вступників, які цього року закінчили школу у Запорізькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях та вступають до вишів саме у цих регіонах, затвердив Кабмін 16 липня.

Про це повідомив у телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак і наголосив, що це важлива зміна.

“На початку минулого місяця ми зустрічалися з ректорами університетів із прифронтових областей. Тоді власне у мене і виникла ця ідея: запровадити додатковий коефіцієнт. Щоб підтримати вступників, які вирішили продовжити навчання у своєму рідному місті. Попри сирени, вибухи і можливу небезпеку. Це найменше, що ми за цих умов можемо для них зробити”, – пише Бабак. 

Голова комітету звертає увагу, що додатковий коефіцієнт не застосовується, якщо:

▪️людина із прифронтової області, але вступає до вишу в іншому регіоні;
▪️людина з іншої області (окрім зазначених вище чотирьох), але вступає до вишу на прифронтовій території.

“Якщо ви завершили школу, наприклад, у Миколаєві і плануєте здобути вищу освіту у цьому ж місті, то ви можете претендувати на підвищений грант”, – пояснив Бабак.

Розмір цьогорічного освітнього гранту становить:

▪️17 тисяч гривень – грант 1-го рівня для вступників, які за результатами НМТ отримали «150+» балів з двох предметів (або «140+» балів для вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка);
▪️25 тисяч гривень – грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на «170+» балів.

Нагадаємо, у 2024 році Кабмін вперше запровадив експериментальний проєкт з надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Фінансова допомога із держбюджету надається контрактникам. Грант є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов’язань на кшталт відпрацювання не передбачає. За даними Міністерства освіти і науки України, у 2024/2025 навчальному році таку допомогу отримали понад 13 тисяч людей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 20:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додатковий коефіцієнт «1,5» до розміру державного гранту на здобуття вищої освіти для вступників у низці областей затвердив Кабмін 16 липня.".