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Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь

Суспільство 12:52   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь

Наказ Міносвіти №1112 мають скасувати вже 18 липня, заявив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. На це вже відреагував мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 12:52. Віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже спростував інформацію про скасування дистанційного навчання. Він пояснив, що мав на увазі, анонсувавши ліквідацію наказу Міносвіти № 1112.

«Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує. Щодо скасування Наказу № 1112:  громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. Саме через ці положення наказ № 1112 буде скасовано», – заявив Федоров.

Він підкреслив, що в Україні будують підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

12:26. «Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях», – зазначив Федоров.

Відео: Михайло Федоров

Терехов же запевнив: онлайн-навчанню в Харкові — бути.

«Завтра скасують наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі — з українськими вчителями, українською мовою, з рідними однокласниками. Цей наказ: позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти; змушував переселенців ходити в школи «за місцем тимчасового проживання»; вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі — коли за законом достатньо 5», – підкреслив міський голова.

Він уточнив, що у місті цього не ухвалили.

«Бо Харків — це місто, яке тримає не тільки оборону, а й свою систему освіти. Ми зберігаємо свої школи, своїх учителів і можливість навчатися. Не важливо, де сьогодні дитина — у Харкові, Львові чи Варшаві. Важливо, що вона лишається з Україною. І онлайн-освіта — це теж про боротьбу. За дітей. За майбутнє. За перемогу», – підсумував Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 12:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наказ Міносвіти №1112 (який стосується дистанційного навчання) мають скасувати вже 18 липня, заявив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. ".