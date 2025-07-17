Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь

Наказ Міносвіти №1112 мають скасувати вже 18 липня, заявив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. На це вже відреагував мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 12:52. Віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже спростував інформацію про скасування дистанційного навчання. Він пояснив, що мав на увазі, анонсувавши ліквідацію наказу Міносвіти № 1112.

«Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує. Щодо скасування Наказу № 1112: громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. Саме через ці положення наказ № 1112 буде скасовано», – заявив Федоров.

Він підкреслив, що в Україні будують підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

12:26. «Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях», – зазначив Федоров.

Відео: Михайло Федоров

Терехов же запевнив: онлайн-навчанню в Харкові — бути.

«Завтра скасують наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі — з українськими вчителями, українською мовою, з рідними однокласниками. Цей наказ: позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти; змушував переселенців ходити в школи «за місцем тимчасового проживання»; вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі — коли за законом достатньо 5», – підкреслив міський голова.

Він уточнив, що у місті цього не ухвалили.

«Бо Харків — це місто, яке тримає не тільки оборону, а й свою систему освіти. Ми зберігаємо свої школи, своїх учителів і можливість навчатися. Не важливо, де сьогодні дитина — у Харкові, Львові чи Варшаві. Важливо, що вона лишається з Україною. І онлайн-освіта — це теж про боротьбу. За дітей. За майбутнє. За перемогу», – підсумував Терехов.