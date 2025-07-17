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Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ

Общество 12:52   17.07.2025
Виктория Яковенко
Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ

Приказ Минобразования №1112 должны отменить уже 18 июля, заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. На это уже отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 12:52. Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже опроверг информацию об отмене дистанционного обучения. Он объяснил, что имел в виду, анонсировав ликвидацию приказа Минобразования № 1112.

«Дистанционное обучение не будет отменено. Безопасность детей – наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение остается элементом образовательного процесса. Качество «дистанционки» – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает. Об отмене приказа № 1112: громады, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено приказом. Именно из-за этих положений приказ №1112 будет отменен», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что в Украине строят подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях.

12:26. «Вместе с депутатами мы будем искать путь, как добиваться целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, потерянные за последние несколько лет — из-за Covid, полномасштабной войны — будем искать этот путь», — отметил Федоров.

Видео: Михаил Федоров

Терехов же заверил: онлайн-обучению в Харькове – быть.

«Завтра отменят приказ, поставивший под угрозу образование тысяч украинских детей. Тех, кто вынужден был уехать. Тех, кто спасался от войны. Тех, кто просто хотел продолжить учиться в украинской школе, — с украинскими учителями, на украинском языке, с родными одноклассниками. Этот приказ: лишал детей за границей доступа к нашему образованию; заставлял переселенцев ходить в школы «по месту временного проживания»; требовал иметь минимум 20 учеников в дистанционном классе — когда по закону достаточно 5», — подчеркнул городской голова.

Он уточнил, что в городе этого не приняли.

«Ведь Харьков — это город, который держит не только оборону, но и свою систему образования. Мы сохраняем свои школы, учителей и возможность учиться. Не важно, где сегодня ребенок – в Харькове, Львове или Варшаве. Важно, что она остается с Украиной. И онлайн-образование – это тоже о борьбе. За детей. За будущее. За победу», — подытожил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 12:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приказ Минобразования №1112 (касающийся дистанционного обучения) должны отменить уже 18 июля, заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. ".