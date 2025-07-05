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Умер Джулиан Макмэхон — Коул из сериала «Зачарованные»

Мир 15:42   05.07.2025
Оксана Горун
Умер Джулиан Макмэхон — Коул из сериала «Зачарованные» Фото: www.goodfon.com

Макмэхон умер в возрасте 56 лет от рака, сообщает Би-Би-Си.

 О смерти звезды 1990-х сообщила его жена Келли Паниагуа. Он скончался в среду, 2 июля.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — написала Паниагуа в заявлении, опубликованном Deadline.

Украинским зрителям Макмэхон наиболее известен по роли очаровательного злодея Коула из сериала «Зачарованные», роман которого с одной из главных героинь Фиби приковывал внимание зрительниц несколько сезонов. Также он сыграл пластического хирурга доктора Кристиана Троя в популярном американском сериале «Части тела». Это шоу принесло актеру номинацию на «Золотой глобус». Играл Доктора Дума в двух фильмах «Фантастическая четверка» в 2005 и 2007 годах и появился в трех сезонах «ФБР: Самые разыскиваемые».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 15:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Макмэхон умер в возрасте 56 лет от рака, сообщает Би-Би-Си".