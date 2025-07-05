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Помер Джуліан Мак-Магон – Коул із серіалу “Усі жінки – відьми”

Події 15:42   05.07.2025
Оксана Горун
Помер Джуліан Мак-Магон – Коул із серіалу “Усі жінки – відьми” Фото: www.goodfon.com

Мак-Магон помер у віці 56 років від раку, повідомляє Бі-Бі-Сі.

 Про смерть зірки 1990-х повідомила його дружина Келлі Паніагуа. Він помер у середу, 2 липня.

“Джуліан любив життя. Він любив свою сім’ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу та любив своїх шанувальників. Його найщиріщим бажанням було принести радість якомога більшій кількості життів”, – написала Паніагуа в заяві, опублікованій Deadline.

Українським глядачам Мак-Магон найбільш відомий за роллю чарівного лиходія Коула із серіалу “Усі жінки – відьми”, роман якого з однією з головних героїнь Фібі приковував увагу глядачок кілька сезонів. Також він зіграв пластичного хірурга доктора Крістіана Троя в популярному американському серіалі “Частини тіла”. Це шоу принесло актору номінацію на “Золотий глобус”. Грав Лікаря Дума у ​​двох фільмах “Фантастична четвірка” у 2005 та 2007 роках і з’явився у трьох сезонах “ФБР: Найбільш розшукувані злочинці”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 15:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мак-Магон помер у віці 56 років від раку, повідомляє Бі-Бі-Сі".