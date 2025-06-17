Какой город мира стал самым комфортным для жизни в 2025 году – CNN
Вена больше не самый комфортный для жизни город в мире, сообщает CNN.
После трехлетнего пребывания на вершине ежегодного списка Economist Intelligence Unit (EIU) австрийская столица уступила место «Замечательному Копенгагену».
Столица Дании заняла первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира 2025 года.
EIU, дочерняя организация журнала The Economist, составила рейтинг 173 городов мира по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду.
Копенгаген одержал победу, получив «идеальные» баллы за стабильность, образование и инфраструктуру, а Вена разделила второе место со швейцарским городом Цюрихом.
Австралийский Мельбурн сохранил четвертое место, а швейцарская Женева оказалась на пятом месте.
За пределами первой пятерки расположился Сидней (Австралия), который поднялся с седьмого места на шестое, а японский город Осака и новозеландский Окленд разделили седьмое место.
Аделаида, занявшая девятое место, стала третьим австралийским городом, вошедшим в десятку лучших, а канадский Ванкувер занял десятое место.
Снижение оценок
Так почему же в этом году Вена не смогла выйти на первое место?
Хотя австрийский город набрал хорошие баллы по большинству категорий, его балл в категории стабильности существенно снизился, в то время как Копенгаген набрал высокие баллы по всем разделам.
«Резкое снижение» рейтинга стабильности Вены было связано с недавними инцидентами, включая угрозу взрыва на концерте Тейлор Свифт прошлым летом, из-за чего мероприятие было отменено.
«Глобальная пригодность для жизни оставалась на прежнем уровне в течение последнего года, и, как и в 2024 году, показатели стабильности на глобальном уровне снизились», — заявил в своем заявлении Барсали Бхаттачарья, заместитель директора по отрасли в EIU.
«Давление на стабильность привело к тому, что Вена утратила статус самого комфортного для жизни города после трех лет пребывания в топе».
Однако Вена оказалась не единственным городом, получившим низкие оценки в категории, где она ранее показала высокие результаты.
Калгари, занимавший пятое место в 2024 году, в этом году выбыл из десятки лучших, опустившись на 18-е место, из-за «нагрузки» на систему здравоохранения страны. То же случилось и с тремя другими канадскими городами. В этом году Торонто также показал более низкие результаты, опустившись с 12-го на 16-е место.
«Это на самом деле просто отражает длинные очереди на медицинские осмотры», — говорит Бхаттачарья CNN Travel. «В медицинских учреждениях и больницах есть нехватка персонала».
Другие регионы мира тоже испытывают давление на системы здравоохранения и жилищную инфраструктуру, но Канада «выделяется» из-за устойчивого воздействия этих факторов.
«Просто, чтобы представить это в контексте, скажу, что они по-прежнему являются одними из самых комфортных для жизни городов в мире», — добавляет она.
Гонолулу (Гавайи) в списке занял 23-е место – самое высокое для городов США.
«Мы заметили тенденцию, когда небольшие или средние города в США справляются намного лучше, чем мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — объясняет Бхаттачарья. «И это во многом из-за нагрузки на инфраструктуру общественных услуг».
Британские города Лондон, Манчестер и Эдинбург также опустились в рейтинге, получив более низкие баллы в категории стабильности.
Это произошло после периода беспорядков и волнений в Великобритании в прошлом году после того, как антииммигрантская кампания по дезинформации вызвала возмущение из-за ножевого нападения в Саутпорте на севере Англии.
В этом году в списке Лондон опустился с 45-го на 54-е место, Манчестер — с 43-го на 52-е, а Эдинбург — с 59-го на 64-е.
Снижение стабильности
«Как и в 2024 году, показатели стабильности снизились в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — добавляет Бхаттачарья. «В этом выпуске они также снизились в Азии на фоне возросшей угрозы военного конфликта для городов Индии и Тайваня».
Но город Эль-Хубар в Персидском заливе в Саудовской Аравии поднялся на 13 позиций со 148-го на 135-е место. Королевство вложило немало средств в улучшение доступа к здравоохранению и образованию в рамках программы Vision 2030 — масштабного плана по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефти.
Индонезийская Джакарта также поднялась в списке, поднявшись на 10 позиций со 142-го на 132-е место благодаря улучшению показателей стабильности.
Неудивительно, что рейтинги в самом низу списка не сильно изменились за последний год: Дамаск (Сирия) по-прежнему занимает место наименее пригодного для жизни города в мире спустя шесть месяцев после падения экс-президента Башара Асада. Ливийский Триполи оказался чуть выше.
Столица Бангладеш Дакка оказалась на третьем месте с конца, а пакистанский Карачи и алжирский Алжир заняли четвертое и пятое места в рейтинге наименее пригодных для жизни городов.
Хотя в 2024 году уровень комфортности жизни в мире вырос «незначительно», в этом году ситуация, безусловно, иная.
Глобальный индекс пригодности для жизни 2025 года: 10 лучших
- Копенгаген, Дания
- Вена, Австрия
- Цюрих, Швейцария
- Мельбурн, Австралия
- Женева, Швейцария
- Сидней, Австралия
- Осака, Япония
- Окленд, Новая Зеландия
- Аделаида, Австралия
- Ванкувер, Канада
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 21:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вена больше не самый комфортный для жизни город в мире, сообщает CNN.".