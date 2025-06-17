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Какой город мира стал самым комфортным для жизни в 2025 году – CNN

Мир 21:45   17.06.2025
Оксана Якушко
Какой город мира стал самым комфортным для жизни в 2025 году – CNN SONY DSC

Вена больше не самый комфортный для жизни город в мире, сообщает CNN.

После трехлетнего пребывания на вершине ежегодного списка Economist Intelligence Unit (EIU) австрийская столица уступила место «Замечательному Копенгагену».

Столица Дании заняла первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира 2025 года.

EIU, дочерняя организация журнала The Economist, составила рейтинг 173 городов мира по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду.

Копенгаген одержал победу, получив «идеальные» баллы за стабильность, образование и инфраструктуру, а Вена разделила второе место со швейцарским городом Цюрихом.

Австралийский Мельбурн сохранил четвертое место, а швейцарская Женева оказалась на пятом месте.

За пределами первой пятерки расположился Сидней (Австралия), который поднялся с седьмого места на шестое, а японский город Осака и новозеландский Окленд разделили седьмое место.

Аделаида, занявшая девятое место, стала третьим австралийским городом, вошедшим в десятку лучших, а канадский Ванкувер занял десятое место.

Снижение оценок

Так почему же в этом году Вена не смогла выйти на первое место?

Хотя австрийский город набрал хорошие баллы по большинству категорий, его балл в категории стабильности существенно снизился, в то время как Копенгаген набрал высокие баллы по всем разделам.

«Резкое снижение» рейтинга стабильности Вены было связано с недавними инцидентами, включая угрозу взрыва на концерте Тейлор Свифт прошлым летом, из-за чего мероприятие было отменено.

«Глобальная пригодность для жизни оставалась на прежнем уровне в течение последнего года, и, как и в 2024 году, показатели стабильности на глобальном уровне снизились», — заявил в своем заявлении Барсали Бхаттачарья, заместитель директора по отрасли в EIU.

«Давление на стабильность привело к тому, что Вена утратила статус самого комфортного для жизни города после трех лет пребывания в топе».

Однако Вена оказалась не единственным городом, получившим низкие оценки в категории, где она ранее показала высокие результаты.

Калгари, занимавший пятое место в 2024 году, в этом году выбыл из десятки лучших, опустившись на 18-е место, из-за «нагрузки» на систему здравоохранения страны. То же случилось и с тремя другими канадскими городами. В этом году Торонто также показал более низкие результаты, опустившись с 12-го на 16-е место.

«Это на самом деле просто отражает длинные очереди на медицинские осмотры», — говорит Бхаттачарья CNN Travel. «В медицинских учреждениях и больницах есть нехватка персонала».

Другие регионы мира тоже испытывают давление на системы здравоохранения и жилищную инфраструктуру, но Канада «выделяется» из-за устойчивого воздействия этих факторов.

«Просто, чтобы представить это в контексте, скажу, что они по-прежнему являются одними из самых комфортных для жизни городов в мире», — добавляет она.

Гонолулу (Гавайи) в списке занял 23-е место – самое высокое для городов США.

«Мы заметили тенденцию, когда небольшие или средние города в США справляются намного лучше, чем мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», — объясняет Бхаттачарья. «И это во многом из-за нагрузки на инфраструктуру общественных услуг».

Британские города Лондон, Манчестер и Эдинбург также опустились в рейтинге, получив более низкие баллы в категории стабильности.

Это произошло после периода беспорядков и волнений в Великобритании в прошлом году после того, как антииммигрантская кампания по дезинформации вызвала возмущение из-за ножевого нападения в Саутпорте на севере Англии.

В этом году в списке Лондон опустился с 45-го на 54-е место, Манчестер — с 43-го на 52-е, а Эдинбург — с 59-го на 64-е.

Снижение стабильности

«Как и в 2024 году, показатели стабильности снизились в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — добавляет Бхаттачарья. «В этом выпуске они также снизились в Азии на фоне возросшей угрозы военного конфликта для городов Индии и Тайваня».

Но город Эль-Хубар в Персидском заливе в Саудовской Аравии поднялся на 13 позиций со 148-го на 135-е место. Королевство вложило немало средств в улучшение доступа к здравоохранению и образованию в рамках программы Vision 2030 — масштабного плана по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефти.

Индонезийская Джакарта также поднялась в списке, поднявшись на 10 позиций со 142-го на 132-е место благодаря улучшению показателей стабильности.

Неудивительно, что рейтинги в самом низу списка не сильно изменились за последний год: Дамаск (Сирия) по-прежнему занимает место наименее пригодного для жизни города в мире спустя шесть месяцев после падения экс-президента Башара Асада. Ливийский Триполи оказался чуть выше.

Столица Бангладеш Дакка оказалась на третьем месте с конца, а пакистанский Карачи и алжирский Алжир заняли четвертое и пятое места в рейтинге наименее пригодных для жизни городов.

Хотя в 2024 году уровень комфортности жизни в мире вырос «незначительно», в этом году ситуация, безусловно, иная.

Глобальный индекс пригодности для жизни 2025 года: 10 лучших

  1. Копенгаген, Дания
  2. Вена, Австрия
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Мельбурн, Австралия
  5. Женева, Швейцария
  6. Сидней, Австралия
  7. Осака, Япония
  8. Окленд, Новая Зеландия
  9. Аделаида, Австралия
  10. Ванкувер, Канада

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 21:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вена больше не самый комфортный для жизни город в мире, сообщает CNN.".