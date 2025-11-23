Live

Харьковские СМИ в Копенгагене: чтобы в ЕС услышали голоса прифронтовых городов

Мир 13:01   23.11.2025
Оксана Горун
Харьковские СМИ в Копенгагене: чтобы в ЕС услышали голоса прифронтовых городов

Делегация из 15 представителей украинских региональных редакций приняла участие в международном Newsroom Summit в Копенгагене (Дания). Среди участников были представители Харьковщины: руководители МГ «Объектив» из Харькова и богодуховской газеты «Маяк».

Устойчивость и дипломатия

Главной целью участия украинских журналистов в саммите было не только знакомство с мировыми тенденциями медиарынка, но и напоминание международному сообществу о продолжении войны в Украине. Как отметила директор Ассоциации независимых региональных издателей Украины (АНРВУ) Оксана Бровко, поездка стала важной возможностью не только для профессионального роста, но и для международной коммуникации.

«Это еще одна очень важная возможность напомнить о войне в Украине. Это уже влияет, и такое влияние видно даже из дополнительного интереса, уже сейчас возникающего в запросах на интервью, на рассказы о том, как работают наши редакции», — отметила она в комментарии МГ «Объектив».

Бровко также подчеркнула, что профессиональное развитие является обязанностью даже в условиях постоянного давления.

«Работая в условиях войны, всем нам тяжело физически, тяжело психологически, но очень важно не забывать о рыночных тенденциях, о том, куда идет мировой рынок», — пояснила она.

Региональные редакции, несмотря на экстремальные обстоятельства, активно изучают и внедряют инновации, включая использование искусственного интеллекта, освоение новых цифровых платформ и обновление контент-стратегий.

Медиа стали голосами прифронтовых городов

Второй ключевой задачей на саммите стала информационная дипломатия. Присутствие украинских журналистов на международной платформе позволило непосредственно рассказать о ежедневной работе в прифронтовых городах; вызовах в сфере безопасности, с которыми сталкиваются редакции и важности качественной информации в условиях боевых действий.

Это способствует повышению шансов на то, что истории с Востока и Юга Украины будут услышаны и найдут отклик за границей.

Оксана Бровко отмечает: «Мы в первую очередь журналисты, профессиональные журналисты, и профессиональное развитие не должно останавливаться независимо от условий, в которых работаем».

Флаг Украины в Копенгагене (Дания)
Флаг Украины над зданием в центре Копенгагена. В исторической части города много украинских флагов.

Изменения начинаются сейчас

Участники саммита уже во время пребывания в Копенгагене общались со своими командами, планируя практическое внедрение новых подходов. И этим практически подтвердили мнение генерального директора медиагруппы GK Politiken (Дания): в периоды турбулентности редакции должны сосредотачивать усилия на том, что имеет наибольший потенциал для развития. «Выживут» и преуспеют те, кто активно меняется и не останавливает движение.

Оксана Бровко подытожила: «Как бы ни казалось это тяжело или сложно, как бы ни хотелось сказать себе: «Ну, я же работаю в войне, под обстрелами», – не забывайте, что в движении и в переменах – наша победа и наш успех».

Участие в саммите подтвердило, что украинские региональные медиа остаются неотъемлемой частью глобального сообщества и продолжают борьбу за свободу слова, неразрывно связанную с борьбой за свободу Украины в целом.

Автор: Оксана Горун
