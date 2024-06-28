Назвали самые комфортные для жизни города мира в 2024 году – CNN

Вена была названа самым комфортным для жизни городом в мире по данным Глобального индекса комфортности жизни EIU. Эммануэле Контини/NurPhoto/Getty Images

Вена считается одним из самых красивых городов мира для посещения. И столица Австрии снова возглавила список самых комфортных для жизни городов в мире. На днях EIU, дочерняя организация The Economist, составила рейтинг 173 городов по всему миру по ряду значимых факторов, включая здравоохранение, культуру и окружающую среду, стабильность, безопасность, инфраструктуру и образование, сообщает CNN.

Вена возглавила список третий год подряд, получив «отличные» оценки в четырех из пяти категорий — город получил более низкую оценку по культуре и окружающей среде из-за очевидного отсутствия значимых спортивных мероприятий.

Идеальные результаты

Вена была названа самым комфортным для жизни городом в мире по данным Глобального индекса комфортности жизни EIU.

Сразу за австрийской столицей датский Копенгаген сохранил второе место, а швейцарский Цюрих поднялся с шестого места на третье в списке.

Австралийский Мельбурн опустился с третьего на четвертое место, а канадский город Калгари разделил пятое место со швейцарским городом Женева.

Канадский Ванкувер и австралийский Сидней разделили седьмое место, а японская Осака и новозеландский Окленд замкнули десятку лучших, разделив девятое место.

В то время как Западная Европа показала хорошие результаты (30 городов набрали средний балл 92 из 100), в регионе наблюдалось общее снижение показателей стабильности, что объясняется «участившимися случаями разрушительных протестов» и преступностью.

Гонолулу (Гавайи), занявший 23-е место, оказался самым лучшим городом США в списке, а Атланта (Джорджия) поднялась на четыре позиции и заняла 29-е место.

Лос-Анджелес оказался ниже в списке, на 58-м месте, а Нью-Йорк оказался на 70-м месте.

«Острый жилищный кризис»

Канадский Торонто в этом году выпал из топ-10 самых пригодных для жизни городов, заняв 12-е место.

Северная Америка получила самый высокий средний балл по образованию. Однако в Канаде оценки по инфраструктуре оказались ниже, чем в предыдущем году, из-за «острого жилищного кризиса», затронувшего несколько регионов.

«Ситуация вызывает особую тревогу в Австралии и Канаде, где доступность арендуемой недвижимости находится на рекордно низком уровне, а цены на покупку продолжают расти, несмотря на повышение процентных ставок», — говорится в отчете.

Швейцарский город Цюрих показал безупречные результаты в категориях образования и здравоохранения.

Столица Великобритании Лондон заняла 45-е место в рейтинге самых пригодных для жизни городов мира.

В Азии Гонконг продемонстрировал самое большое улучшение показателей с прошлого года, поднявшись с 61-го места на 50-е благодаря улучшению показателей стабильности и здравоохранения.

В этом году наибольший рост рейтинга наблюдался в городах ОАЭ: Абу-Даби и Дубай поднялись в списке, Эр-Рияд, Джидда и Эль-Хубар в Саудовской Аравии также добились значительных успехов.

Между тем, израильский Тель-Авив пережил один из самых больших спадов, опустившись на 20 позиций до 112-го из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Снижение стабильности

Ванкувер занимает седьмое место в списке этого года.

«За последний год уровень жизни в мире незначительно повысился, но риски для стабильности сохраняются», — сказал Барсали Бхаттачария, заместитель директора отрасли EIU.

«Все еще высокая инфляция, сопровождаемая высокими процентными ставками и другими экономическими препятствиями, привела к еще одному году частых протестов по всему миру».

В нижней части списка изменений не произошло: Дамаск (Сирия) по-прежнему занимает первое место среди городов мира, где жить некомфортно, а Триполи (Ливия), Алжир (Алжир) и Лагос (Нигерия) расположились чуть выше.

В исследовании отмечается, что ни один из городов, занявших последние четыре места, не показал улучшения общего показателя с 2023 года.

«С тех пор, как мы провели исследование, по всему миру участились случаи гражданских беспорядков и демонстраций, например, протесты в кампусах по всей территории США, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности в плане условий жизни, которая вряд ли снизится в ближайшем будущем», — сказал Бхаттачарья.

Глобальный индекс пригодности для жизни 2024 года: 10 лучших городов