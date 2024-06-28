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Назвали самые комфортные для жизни города мира в 2024 году – CNN

Мир 16:19   28.06.2024
Оксана Якушко
Назвали самые комфортные для жизни города мира в 2024 году – CNN Вена была названа самым комфортным для жизни городом в мире по данным Глобального индекса комфортности жизни EIU. Эммануэле Контини/NurPhoto/Getty Images

Вена считается одним из самых красивых городов мира для посещения. И столица Австрии снова возглавила список самых комфортных для жизни городов в мире. На днях EIU, дочерняя организация The Economist, составила рейтинг 173 городов по всему миру по ряду значимых факторов, включая здравоохранение, культуру и окружающую среду, стабильность, безопасность, инфраструктуру и образование, сообщает CNN. 

Вена возглавила список третий год подряд, получив «отличные» оценки в четырех из пяти категорий — город получил более низкую оценку по культуре и окружающей среде из-за очевидного отсутствия значимых спортивных мероприятий.

Идеальные результаты

Вена была названа самым комфортным для жизни городом в мире по данным Глобального индекса комфортности жизни EIU.

Сразу за австрийской столицей датский Копенгаген сохранил второе место, а швейцарский Цюрих поднялся с шестого места на третье в списке.

Австралийский Мельбурн опустился с третьего на четвертое место, а канадский город Калгари разделил пятое место со швейцарским городом Женева.

Канадский Ванкувер и австралийский Сидней разделили седьмое место, а японская Осака и новозеландский Окленд замкнули десятку лучших, разделив девятое место.

В то время как Западная Европа показала хорошие результаты (30 городов набрали средний балл 92 из 100), в регионе наблюдалось общее снижение показателей стабильности, что объясняется «участившимися случаями разрушительных протестов» и преступностью.

Гонолулу (Гавайи), занявший 23-е место, оказался самым лучшим городом США в списке, а Атланта (Джорджия) поднялась на четыре позиции и заняла 29-е место.

Лос-Анджелес оказался ниже в списке, на 58-м месте, а Нью-Йорк оказался на 70-м месте.

«Острый жилищный кризис»

Канадский Торонто в этом году выпал из топ-10 самых пригодных для жизни городов, заняв 12-е место.

Северная Америка получила самый высокий средний балл по образованию. Однако в Канаде оценки по инфраструктуре оказались ниже, чем в предыдущем году, из-за «острого жилищного кризиса», затронувшего несколько регионов.

«Ситуация вызывает особую тревогу в Австралии и Канаде, где доступность арендуемой недвижимости находится на рекордно низком уровне, а цены на покупку продолжают расти, несмотря на повышение процентных ставок», — говорится в отчете.

Швейцарский город Цюрих показал безупречные результаты в категориях образования и здравоохранения.

Столица Великобритании Лондон заняла 45-е место в рейтинге самых пригодных для жизни городов мира.

В Азии Гонконг продемонстрировал самое большое улучшение показателей с прошлого года, поднявшись с 61-го места на 50-е благодаря улучшению показателей стабильности и здравоохранения.

В этом году наибольший рост рейтинга наблюдался в городах ОАЭ: Абу-Даби и Дубай поднялись в списке, Эр-Рияд, Джидда и Эль-Хубар в Саудовской Аравии также добились значительных успехов.

Между тем, израильский Тель-Авив пережил один из самых больших спадов, опустившись на 20 позиций до 112-го из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Снижение стабильности

Ванкувер занимает седьмое место в списке этого года.

«За последний год уровень жизни в мире незначительно повысился, но риски для стабильности сохраняются», — сказал Барсали Бхаттачария, заместитель директора отрасли EIU.

«Все еще высокая инфляция, сопровождаемая высокими процентными ставками и другими экономическими препятствиями, привела к еще одному году частых протестов по всему миру».

В нижней части списка изменений не произошло: Дамаск (Сирия) по-прежнему занимает первое место среди городов мира, где жить некомфортно, а Триполи (Ливия), Алжир (Алжир) и Лагос (Нигерия) расположились чуть выше.

В исследовании отмечается, что ни один из городов, занявших последние четыре места, не показал улучшения общего показателя с 2023 года.

«С тех пор, как мы провели исследование, по всему миру участились случаи гражданских беспорядков и демонстраций, например, протесты в кампусах по всей территории США, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности в плане условий жизни, которая вряд ли снизится в ближайшем будущем», — сказал Бхаттачарья.

Глобальный индекс пригодности для жизни 2024 года: 10 лучших городов

  1. Вена, Австрия
  2. Копенгаген, Дания
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Мельбурн, Австралия
  5. Калгари, Канада
  6. Женева, Швейцария
  7. Сидней, Австралия
  8. Ванкувер, Канада
  9. Осака, Япония
  10. Окленд, Новая Зеландия

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вена считается одним из самых красивых городов мира для посещения. И столица Австрии снова возглавила список самых комфортных для жизни городов в мире. На днях EIU, дочерняя организация The Economist, составила рейтинг 173 городов по всему миру по ряду значимых факторов, включая здравоохранение, культуру и окружающую среду, стабильность, безопасность, инфраструктуру и образование, сообщает CNN. ".