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Какие города мира признаны самым дорогими для эмигрантов в 2024 году – CNN

Мир 16:08   17.06.2024
Оксана Якушко
Какие города мира признаны самым дорогими для эмигрантов в 2024 году – CNN Гонконг

Изменить свою жизнь и переехать на работу в другой город — не всегда простое решение. Существует множество факторов, которые следует учитывать, и стоимость, несомненно, занимает первое место в списке. Какой международный город является самым дорогим в мире для переезда эмигрантов, рассказывает CNN.

Гонконг в очередной раз получил звание самого дорогого города для иностранных рабочих в исследовании стоимости жизни Mercer за 2024 год, которое было опубликовано в понедельник.

За азиатским городом, который также возглавлял ежегодный список в 2022 и 2023 годах, следовал Сингапур, занявший второе место.

Большую часть остальной части топ-10 заняли швейцарские города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

Рост стоимости жилья

В отчете были рассмотрены 226 городов на основе сравнительной стоимости транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. Цена дюжины крупных яиц, литра оливкового масла и кофе эспрессо в популярном кафе вошли в число 200 продуктов, учитываемых при определении рейтинга стоимости жизни в каждом из городов.

Нью-Йорк стал самым дорогим городом США, заняв седьмое место, а столица Великобритании Лондон, находившаяся в прошлом году на 17-м месте, подскочила на восьмое место. Нассау (Багамские острова) занял девятое место, а Лос-Анджелес замыкает первую десятку.

«Стоимость жилья является главным фактором в рейтинге городов по стоимости жизни», — говорится в исследовании, указывая, что сотрудники, которые тратят значительную часть своего дохода на аренду или ипотеку, будут иметь «меньший располагаемый доход на другие расходы».

«В период с 2023 по 2024 год эта стоимость во всем мире сильно колебалась, при этом цены на аренду жилья значительно различались между городами».

Кроме того, «колебания инфляции и обменного курса» напрямую повлияли на «заработную плату и сбережения» международных рабочих.

Торонто с 92-м местом был признан самым дорогим городом Канады для иностранных сотрудников, за ним следует Ванкувер с 101-м местом.

Финансовые последствия

Хотя верхняя часть списка мало изменилась по сравнению с рейтингом прошлого года, ниже произошли значительные скачки.

Среди них были мексиканские Мехико и Монтеррей: первый поднялся на 46 позиций до 33-го, а второй поднялся на 40 позиций до 115-го.

В исследовании также отмечается, что стоимость жизни в США будет «важной проблемой» в 2024 году: семь городов США войдут в топ-20.

«Поскольку американские компании продолжают привлекать таланты по всему миру, инфляционное давление может заставить некоторых прибывающих иностранных граждан сделать паузу, чтобы принять работу в некоторых дорогих городах и городских агломерациях США», — говорит Винс Кордова, партнер и руководитель консультантов по вопросам мобильности. в Мерсере США.

«Поэтому мы считаем, что работодатели должны открыто делиться информацией о стоимости жизни и чистой заработной плате с потенциальными сотрудниками, чтобы они могли лучше понять финансовые последствия переезда в США и принять полностью обоснованное решение о том, стоит ли двигаться дальше»

Городами с самым низким уровнем стоимости жизни стали Исламабад в Пакистане и Лагос и Абуджа в Нигерии.

Рейтинг городов по стоимости жизни в 2024 году

  1. Гонконг
  2. Сингапур
  3. Цюрих, Швейцария
  4. Женева, Швейцария
  5. Базель, Швейцария
  6. Берн, Швейцария
  7. Нью-Йорк
  8. Лондон, Великобритания
  9. Нассау, Багамские Острова
  10. Лос-Анджелес

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 16:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменить свою жизнь и переехать на работу в другой город — не всегда простое решение. Существует множество факторов, которые следует учитывать, и стоимость, несомненно, занимает первое место в списке. Какой международный город является самым дорогим в мире для переезда эмигрантов, рассказывает CNN.".