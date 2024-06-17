Які міста світу визнані найдорожчими для емігрантів у 2024 році – CNN

Змінити своє життя та переїхати на роботу в інше місто – не завжди просте рішення. Існує безліч факторів, які слід враховувати, і вартість, безперечно, посідає перше місце у списку. Яке міжнародне місто є найдорожчим у світі для переїзду емігрантів, розповідає CNN.

Гонконг вкотре отримав звання найдорожчого міста для іноземних робітників у дослідженні вартості життя Mercer за 2024 рік, яке було опубліковано у понеділок.

За азійським містом, яке також очолювало щорічний список у 2022 і 2023 роках, слідував Сінгапур, який посів друге місце.

Більшість решти топ-10 зайняли швейцарські міста: Цюрих, Женева, Базель і Берн.

Зростання вартості житла

У звіті розглянули 226 міст на основі порівняльної вартості транспорту, їжі, одягу, товарів для дому та розваг. Ціна дюжини великих яєць, літра оливкової олії та кави еспресо у популярному кафе увійшли до числа 200 продуктів, що враховуються при визначенні рейтингу вартості життя у кожному з міст.

Нью-Йорк став найдорожчим містом США, посівши сьоме місце, а столиця Великобританії Лондон, яка торік перебувала на 17-му місці, підскочила на восьме місце. Насау (Багамські острови) зайняв дев’яте місце, а Лос-Анджелес замикає першу десятку.

«Вартість житла є головним фактором у рейтингу міст за вартістю життя», — йдеться у дослідженні, вказуючи, що співробітники, які витрачають значну частину свого доходу на оренду або іпотеку, матимуть «менший наявний дохід на інші витрати».

“У період з 2023 по 2024 рік ця вартість у всьому світі сильно коливалася, при цьому ціни на оренду житла значно відрізнялися між містами”.

Крім того, коливання інфляції та обмінного курсу безпосередньо вплинули на заробітну плату та заощадження міжнародних робітників.

Торонто з 92-м місцем був визнаний найдорожчим містом Канади для іноземних співробітників, за ним слідує Ванкувер зі 101-м місцем.

Фінансові наслідки

Хоча верхня частина списку мало змінилася порівняно з рейтингом минулого року, із нижчими сталися значні стрибки.

Серед них були мексиканські Мехіко та Монтеррей: перший піднявся на 46 позицій до 33-го, а другий піднявся на 40 позицій до 115-го.

У дослідженні також наголошують, що вартість життя у США буде «важливою проблемою» у 2024 році: сім міст США увійдуть до топ-20.

“Оскільки американські компанії продовжують залучати таланти по всьому світу, інфляційний тиск може змусити деяких іноземних громадян, що прибувають, зробити паузу, щоб прийняти роботу в деяких дорогих містах і міських агломераціях США”, – говорить Вінс Кордова, партнер і керівник консультантів з питань мобільності. у Мерсері США.

«Тому ми вважаємо, що роботодавці повинні відкрито ділитися інформацією про вартість життя та чисту заробітну плату з потенційними співробітниками, щоб вони могли краще зрозуміти фінансові наслідки переїзду до США та прийняти повністю обґрунтоване рішення про те, чи варто рухатися далі»

Містами з найнижчим рівнем вартості життя стали Ісламабад у Пакистані та Лагос та Абуджа у Нігерії.

Рейтинг міст за вартістю життя у 2024 році

Гонконг Сінгапур Цюрих, Швейцарія Женева, Швейцарія Базель, Швейцарія Берн, Швейцарія Нью-Йорк Лондон, Велика Британія Насау, Багамські острови Лос-Анджелес