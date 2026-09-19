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Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення

Політика 16:40   19.09.2026
Оксана Горун
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова, де мешкають понад 200 тисяч переселенців, Ігор Терехов невтішно висловився про систему державних компенсацій за знищене житло.

“Зараз ми фактично фінансуємо вторинний ринок житла. Причому у його найгіршій формі. Як це відбувається? Через безпекові умови та неможливість обстеження втраченого чи пошкодженого житла люди часто змушені продавати його за дешево перекупникам. Ці ділки розраховують на компенсацію від держави та нерідко її отримують. Різницю кладуть собі до кишені, а переселенець, який реально втратив житло, отримує на руки суму, якої не вистачить навіть на перший внесок по іпотеці. Ані економіці, ані бюджету від цього також не має жодної вигоди. Дохідної частини від цього немає. Цим має займатися Мінекономіки”, – заявив Терехов в інтерв’ю РБК-Україна.

Він наголосив, що зараз багато переселенців ніяк не можуть отримати акти обстеження свого зруйнованого житла. У Харківській області ця ситуація особливо гостра для тих, чия нерухомість була у Вовчанську та Куп’янську. Навіть провести обстеження за допомогою дронів майже неможливе завдання, адже ворог їх збиває.

Міський голова Харкова запропонував свій варіант розв’язання проблеми житла для переселенців із прифронтових та окупованих територій. А саме – нове будівництво, у тому числі із залученням грошей міжнародних донорів.

Одна з моїх пропозицій: створити компанію – оператора державної програми житлового будівництва, де джерелами фондування виступатимуть кошти бюджету, приватних інвесторів, фінансових інституцій та міжнародних донорів. Бо є країни, які за своїм законодавством не можуть надавати Україні пряму фінансову допомогу на війну, але можуть підтримати цивільні програми. Зокрема, будівництво житла для вимушених переселенців“, – пояснив Терехов.

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Його пропозиція така: місто надає землю та підводить комунікації. Держкомпанія – проводить тендер, розробляє типові проєкти соціального житла та будує його.

Будівництво дає робочі місця, дає поштовх розвитку галузі будівельних матеріалів, виготовлення металопродукції. Так будівництво виступає одним з локомотивів відновлення економіки. У результаті держава отримує податки, тобто надходження до бюджету. Люди отримують роботу. За рахунок масового типового будівництва скорочується собівартість квадратного метра. А запущені пільгові державні іпотечні програми мають зробити придбання житла ще більш доступним для громадян. Окремий сегмент, який потребує розвитку, – це житло, яке можна взяти у довгострокову оренду на доступних умовах та соціальне житло для найбільш незахищених українських родин”, – запропонував варіант вирішення проблеми мер Харкова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова, де мешкають понад 200 тисяч переселенців, Ігор Терехов невтішно висловився про систему державних компенсацій за знищене житло".