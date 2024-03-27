В Италии город пытается изо всех сил продать свои пустующие дома за один евро

За последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии вызывают большой интерес: десятки людей решили скупить заброшенную недвижимость в некоторых обезлюдевших городах страны, пишет CNN.

Пока такие города, как Муссомели на Сицилии и Зунголи в Кампании сумели продать заброшенные дома иностранцам, жаждущим воплотить в жизнь итальянскую мечту, некоторые деревни до сих пор не могу пристроить пустующие жилища.

Среди них — Патрика, средневековая деревня с населением всего лишь 3000 человек, расположенная к югу от Рима, где более 40 объектов недвижимости, заброшенных в начале 1900-х годов, остались гнить.

Расположенный на скалистом плато с видом на долину Сакко в центральной Италии, Патрика — идиллическое место, но в прошлом жизнь здесь была нелегкой для местных.

Заброшенные дома

Многие уехали в поисках светлого будущего в другие места, оставив свои дома пустыми на десятилетия.

Пытаясь вдохнуть новую жизнь в умирающую деревню, мэр города Лючио Фьордалисо пытается повторить успех других итальянских деревень, которые выставили свои пустующие дома на продажу за один евро, или чуть больше доллара. До сих пор он добился небольшого успеха.

«Сначала мы нанесли на карту все заброшенные дома и официально обратились к первоначальным владельцам, чтобы предложить им передать свою ветхую семейную собственность, но нам удалось продать только два дома за один евро», — рассказывает Фьордалисо CNN.

В то время как местные власти в городах, оставшихся малонаселенными из-за землетрясений и других стихийных бедствий, имеют юрисдикцию выставлять заброшенные дома на продажу без разрешения владельцев, это не относится к Патрике и другим подобным городам.

«Сначала нам нужно, чтобы владельцы или их наследники дали добро. Только тогда мы сможем выставить эти объекты на продажу с их согласия, что очень усложняет процесс. Почти невозможно.»

Фьордалисо объясняет, что город получил «положительный ответ» от 10 владельцев после того, как разослал «публичный призыв привлечь их к нашему проекту домов за один евро», но в последнюю минуту они отказались. Остальные так и не ответили.

Публичный вызов

Фьордалисо считает, что те, кто передумал, могли сделать это из-за проблем с другими родственниками, владевшими долями того же имущества.

Заброшенные здания в старых итальянских городах иногда делятся между несколькими наследниками, которым принадлежит только часть – ванная, балкон, кухня – и ничто не может быть продано без письменного согласия всех наследников, согласно итальянскому законодательству.

В прошлом было принято, что дети наследовали часть своего семейного дома, включая участки земли, колодцы и фруктовые сады.

Но это не всегда гарантия того, что родственники останутся в хороших отношениях и/или будут поддерживать контакт в течение многих лет.

«Продажа потенциальных домов за один евро зашла в тупик, поскольку большинство родственников, проживающих в одной и той же собственности, были в разногласиях друг с другом или не могли договориться о продаже, некоторые почти не разговаривали и не знали друг друга, другие жили в отдаленных городах и даже за границей», — говорит мэр.

В некоторых случаях в прошлом дома никогда официально не делились между наследниками, поэтому линия владения разрывалась без четкого указания на то, кто должен быть нынешним владельцем.

По словам Фьордалисо, отслеживание потомков владельцев, которые давно мигрировали за границу, в основном в США, Канаду и Аргентину и, возможно, имели разные фамилии или могли передать свою итальянскую собственность иностранцам, не уведомив мэрию Патрика, было очень трудная задача.

«Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — добавляет он.

Единственные два заброшенных дома, которые Патрике удалось продать в рамках своей схемы за один евро, полностью принадлежали двум местным жителям, поэтому никаких связей с двоюродными братьями или праправнуками четвертой степени родства не требовалось.

Семейные узы

В ситуациях, когда имеют место семейные распри, родственники могут решить не продавать свою долю из-за юридических проблем, связанных со спорами о наследстве, или даже в качестве мести.

А первоначальные владельцы, которые жили в другом месте в течение многих лет, могут опасаться сообщать о себе местным властям и потенциально столкнуться с невыплатой налогов за свою собственность и сборами за вывоз мусора в размере до 2500 евро (около 2730 долларов в год плюс неоплаченные коммунальные услуги).

Другая причина того, что схема одного евро так и не была запущена в Патрике, может быть связана с состоянием заброшенных домов.

Некоторые дома просто слишком запущены, чтобы их можно было продать, даже если бы владельцы были готовы на это согласиться.

Местный житель Патрисы Джанни Валлеко и два его брата решили выставить заброшенный дом своих родителей на продажу, чтобы посмотреть, что произойдет, но вскоре обнаружили, что дом далек от желаемого.

«Мы знали, что за полвека дом наших родителей превратился в руины, он был полностью разрушен, как будто сровнен с землей. Крыша и большинство стен рухнули, оставив комнату под открытым небом, покрытую травой и кустами. Остался только клочок земли, уродливый сад прямо в самом сердце исторического центра».

«Тогда мы поняли, что никто никогда не купит это», — говорит он. «Это плохая инвестиция, требующая много денег на восстановление дома. Гораздо выгоднее купить крохотный сельский коттедж в окрестностях».

К счастью, не все заброшенные дома в Патрике, которые потенциально можно было бы продать за один евро, находятся в столь ужасном состоянии, и некоторые из них вызвали интерес со стороны потенциальных покупателей.

«Несколько иностранцев пришли посмотреть заброшенные дома стоимостью в один евро. Интерес был большой, но, к сожалению, нам нечего было им предложить», — говорит мэр, добавляя, что заинтересованные лица были из США и Европы.

Тем временем Фьордалисо придумывает новые способы повысить привлекательность города в надежде привлечь новичков.

Новая схема

Ратуша недавно профинансировала реконструкцию внешних фасадов некоторых древних палаццо, что побудило нескольких местных жителей полностью обновить свои старые семейные дома и ввести их в эксплуатацию после десятилетий забвения.

Местная жительница Алессандра Пальярози пошла еще дальше, превратив особняк 1950-х годов, унаследованный ее мужем, в элегантный отель типа «постель и завтрак» под названием Patricia.

«Мы переделали крышу, которой практически уже не было, и интерьер. Решение мэра, наконец, дало нам хороший повод полностью отремонтировать собственность, которая стояла там бесполезно», — говорит Пальярози, который воспользовался новыми налоговыми льготами, введенными мэрией для оживления местной экономики.

Те, кто решит начать коммерческую деятельность, например, открыть отель типа «постель и завтрак» или ремесленный бутик в древнем районе, освобождаются от уплаты налогов на вывоз мусора, рекламу и использование общественных мест на 10 лет, а также получают налоговые льготы на покрытие расходов на реструктуризацию.

«Для небольшого отеля типа «постель и завтрак» это составит в общей сложности примерно 1200 евро (около 1310 долларов США) в год в виде экономии на налогах, что является значительной суммой денег», — говорит Пальярози.

Иностранцы, планирующие переехать в Патрику и открыть малый бизнес, также имеют право на налоговые льготы.

В результате на данный момент открылись два новых отеля типа «постель и завтрак» и один ресторан.

Местный риэлтор Иларио Гросси, управляющий агентством недвижимости Immobil Lepini, расположенным в соседнем городе Чеккано, говорит, что несколько американских потомков семей эмигрантов недавно посетили Патрику, чтобы посмотреть недвижимость.

Но готовые к заселению дома с двумя спальнями по цене от 20 000 евро (21 832 доллара США) оказались более привлекательными.

«Интерес есть, но когда иностранцы видят плохое состояние старых домов, они предпочитают выбирать квартиры «под ключ», которые уже отремонтированы или нуждаются лишь в незначительном ремонте», — говорит Гросси.

«Поэтому гораздо удобнее купить одно из этих новых зданий, чем брать старое здание, нуждающееся в капитальном ремонте, конечная стоимость которого в конечном итоге окажется намного выше».

Несмотря на эти проблемы, Фьордалисо не отказался от продажи некоторых из давно заброшенных домов города, даже если для этого придется вести переговоры между враждующими родственниками.