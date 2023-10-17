Хлеб и обещания: археологи нашли, как в древних Помпеях подкупали избирателей
Избирательные надписи, обнаруженные в Помпеях, свидетельствуют о политическом покровительстве и коррупции в Древнем Риме, сообщает EDICIONES EL PAÍS.
Убирая пепел в Помпеях, где жизнь остановилась из-за извержения вулкана Везувий в 79 году новой эры, археологи, обнаружили предвыборные надписи, которые доказывают, что политические маневры в древности мало отличались от сегодняшних.
Внутри дома, который раскопали лишь частично, на Виа ди Нола в центральной части древних Помпей, на стенах комнаты обнаружили несколько предвыборных надписей — древнего эквивалента сегодняшних предвыборных плакатов и брошюр.
Было удивительно увидеть эти надписи внутри дома, поскольку обычно их размещали на внешних фасадах зданий, где граждане могли прочитать имена и хорошие качества кандидатов в городские суды.
Археологи объясняют, что предвыборная реклама находилась внутри дома, потому что в домах кандидатов и их друзей часто организовывали мероприятия и ужины для продвижения их предвыборной кампании.
Знаки призывали проголосовать за некоего Авла Рустия Вера на должность эдила, своего рода советника, отвечавшего за общественные работы в Древнем Риме. Эта фигура была известна в Помпеях тем, что в 70-х годах первого века нашей эры он занимал высшую государственную должность города.
Судя по всему, дом принадлежал стороннику Авла Рустия, возможно, одному из его вольноотпущенников или другу, и в нем есть примечательная для археологов деталь: пекарня с большой печью, возле которой лежат тела трех жертв, двух женщин и ребенка, которые погибли в результате обрушения чердака во время первой фазы извержения вулкана.
По мнению экспертов, пекарня свидетельствует, что политическое покровительство, которое, как и сегодня, заключалось в обещании услуг в обмен на голоса, было в порядке вещей в древности.
Мария Кьяра Скапатикчо, профессор латыни в Университете Федерико II в Неаполе, Италия, объяснила, что члены совета и пекари «сотрудничали на грани законности», и что Авл Рустий Вер, который хотел стать советником, не забывал, что «избиратель живет, прежде всего, хлебом».
Обнаружение инициалов кандидата АРВ на вулканическом жернове, прислоненном к вестибюлю дома, где во время извержения проводились ремонтные работы, подтверждает этот тезис. «Авл Рустий Вер, вероятно, напрямую финансировал деятельность пекарни, как в экономических, так и в политических целях», — отметила Мария Кьяра Скапатикчо.
Читайте также: В Риме нашли утраченный на протяжении веков театр императора Нерона
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: археологи, выборы, Древний Рим, Италия, коррупция, обещания, Помпеи, раскопки, хлеб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Хлеб и обещания: археологи нашли, как в древних Помпеях подкупали избирателей»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избирательные надписи, обнаруженные в Помпеях, свидетельствуют о политическом покровительстве и коррупции в Древнем Риме, сообщает EDICIONES EL PAÍS.".