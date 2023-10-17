Хліб і обіцянки: археологи знайшли, як у давніх Помпеях підкуповували виборців

Виборчі написи, знайдені в Помпеях, свідчать про політичне заступництво та корупцію у Стародавньому Римі, повідомляє EDICIONES EL PAÍS.

Прибираючи попіл у Помпеях, де життя зупинилося через виверження вулкана Везувій у 79 році нової ери, археологи виявили передвиборчі написи, які доводять, що політичні маневри в давнину мало відрізнялися від сьогоднішніх.

Усередині будинку, який розкопали лише частково, на Віа ді Нола у центральній частині стародавніх Помпей, на стінах кімнати виявили кілька передвиборчих написів — стародавнього еквівалента сьогоднішніх передвиборчих плакатів і брошур.

Було дивно побачити ці написи всередині будинку, оскільки зазвичай їх розміщували на зовнішніх фасадах будівель, де громадяни могли прочитати імена та добрі якості кандидатів у міські суди.

Археологи пояснюють, що передвиборча реклама знаходилася всередині будинку, тому що в будинках кандидатів та їхніх друзів часто організовували заходи та вечері для просування їхньої передвиборчої кампанії.

Знаки закликали проголосувати за якогось Авла Рустія Віра на посаду едила, свого роду радника, який відповідав за громадські роботи в Стародавньому Римі. Ця особистість була відома у Помпеях тим, що у 70-х роках першого століття нашої ери він обіймав найвищу державну посаду міста.

Судячи з усього, будинок належав прихильнику Авла Рустія, можливо, одному з його вільновідпущеників або другу, і в ньому є примітна для археологів деталь: пекарня з великою піччю, біля якої лежать тіла трьох жертв, двох жінок та дитини, які загинули внаслідок обвалення горища під час першої фази виверження вулкана.

На думку експертів, пекарня свідчить, що політичне заступництво, яке, як і сьогодні, полягало в обіцянці послуг в обмін на голоси, було поширене у давнину.

Марія К’яра Скапатікчо, професор латини в Університеті Федеріко II в Неаполі, Італія, пояснила, що члени ради та пекарі «співпрацювали на межі законності», і що Авл Рустій ​​Вір, який хотів стати радником, не забував, що «виборець живе передусім , хлібом».

Виявлення ініціалів кандидата АРВ на жорнах, притуленому до вестибюлю будинку, де під час виверження був ремонт, підтверджує цю тезу. «Авл Рустій ​​Вер, ймовірно, безпосередньо фінансував діяльність пекарні, як з економічною, так і з політичною метою», — зазначила Марія К’яра Скапатікчо.