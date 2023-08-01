У Римі знайшли втрачений протягом століть театр імператора Нерона

Руїни особистого театру, що належав римському імператору Нерону I, розкопали у столиці Італії Римі лише за кілька метрів від Ватикану. Експерти називають це «винятковою» знахідкою, повідомляє CNN.

Тут Нерон репетирував поезію та музику, і місце знаходиться поблизу базиліки Святого Петра. Досі існування античного театру викликало здивування багатьох істориків, оскільки він згадувався в римських текстах, написаних Плінієм Старшим, але його місцезнаходження раніше не було задокументовано.

Нерон був п’ятим римським імператором, правив між 54 і 68 роками нашої ери. Він прославився своєю марнотратністю і розпустою.

Місце включає елегантні мармурові колони, декорації із листового золота та складські приміщення із залишками костюмів і задників, які використовували в театральних постановках Нерона.

Серед інших знахідок, отриманих під час розкопок театру давньоримського імператора Нерона, можна побачити дволику голову Юна, приблизно датовану I століттям нашої ери.

Розкопки є частиною проекту реконструкції палаццо делла Ровере на вулиці Віа делла Кончіліаціоне, яка веде до площі Святого Петра.

Проект перетворить частину будівлі епохи Відродження на готель Four Seasons, відкриття якого планують у 2025 році – до святкування ювілею Риму, який, як очікується, приверне до міста мільйони людей.

Під час масштабних розкопок, які охоплюють квартал міста, також знайшли кольорові скляні келихи та залишки кераміки, попередньо датовані 10 століттям.

«Про такі розкопки мріє кожен археолог. Можливість копати в цій забудованій, багатій на історію території — це така рідкість», — сказала CNN у п’ятницю Марція Ді Менто, археолог, відповідальна за розкопки, які почалися в 2020 році.

Ді Менто сказала CNN, що на вивчення та датування всіх скарбів знадобляться роки.

Серед артефактів XV століття, знайдених під час розкопок, були скляні келихи, каструлі, монети та залишки музичних інструментів, зазначила Ді Менто. Також археологи знайшли гребінці з кісток і різні інструменти для виготовлення чоток.

Дрібні знахідки відправлять до римських музеїв для демонстрації, а руїни театру законсервують після того, як їх каталогізують.