В Риме нашли утраченный на протяжении веков театр императора Нерона

Развалины личного театра, принадлежавшего римскому императору Нерону I, раскопали в столице Италии Риме всего в нескольких метрах от Ватикана. Эксперты называют это «исключительной» находкой, сообщает CNN.

Здесь Нерон репетировал поэзию и музыку, и это место находится рядом с базиликой Святого Петра. До сих пор существование античного театра вызвало удивление многих историков, поскольку он упоминался в римских текстах, написанных Плинием Старшим, но его местонахождение ранее не было задокументировано.

Нерон был пятым римским императором, правил между 54 и 68 годами нашей эры. Он прославился своей расточительностью и развратом.

Место включает в себя элегантные мраморные колонны, декорации из листового золота и складские помещения с остатками костюмов и задников, которые использовали в театральных постановках Нерона.

Среди других находок, полученных при раскопках театра древнеримского императора Нерона, можно увидеть двуликую голову Юна, примерно датированную I веком нашей эры.

Раскопки являются частью проекта реконструкции палаццо делла Ровере на улице Виа делла Кончилиационе, ведущей к площади Святого Петра.

Проект превратит часть здания эпохи Возрождения в отель Four Seasons, открытие которого планируется в 2025 году – к празднованию юбилея Рима, который, как ожидается, привлечет в город миллионы людей.

Во время масштабных раскопок, охватывающих квартал города, также нашли цветные стеклянные бокалы и остатки керамики, предварительно датируемые 10 веком.

«Возможность копать в этой застроенной, богатой историей территории — это такая редкость», — сказала CNN в пятницу Марция Ди Менто, археолог, ответственная за начавшиеся в 2020 году раскопки.

Для изучения и датировки всех сокровищ понадобятся годы.

Среди артефактов XV века, найденных при раскопках, были стеклянные бокалы, кастрюли, монеты и остатки музыкальных инструментов, отметила Ди Менто. Также археологи нашли гребешки из костей и различные инструменты для изготовления четок.

Мелкие находки отправят в римские музеи для демонстрации, а руины театра законсервируют после того, как их каталогизируют.