17-летняя швейцарка покарябала Колизей, ей светит штраф €15 тысяч и тюрьма

Родители 17-летней швейцарки, которая нанесла свое имя на Колизей, были недовольны замечаниями, сообщает итальянское издание газета Repubblica Roma.

Туристический гид Дэвид Баттаглино снял на видео молодую швейцарку, чтобы предотвратить акт вандализма.

«Нелегко остановить тех, кто приходит сюда, чтобы осквернить памятник. Есть такие, что куски стены забирают, однажды плюнули у меня за то, что я ругал парня», — говорит Дэвид Баттаглино.

Мужчине впервые удалось снять акт вандализма в Колизее, но за шесть лет он видел последствия десятков таких издевательств над античной историей.

Гид ходил по Колизею со своей группой. И мексиканец помахал ему, чтобы указать на эту девушку. Она намеревалась написать на стене Колизея инициалы своего имени: букву «Н».

«Я продолжал разговаривать с группой, снимал девушку на видео на мобильный телефон, и через несколько секунд моя группа аплодировала мне. Я сказал девушке по-английски: «Хочешь аплодисменты?».

В ответ 17-летняя швейцарка повернулась, пожала плечами. Вероятно, девушка не осознала, что эта шалость обойдется ей в штраф до 15 000 евро, ей и ее семье также грозит тюрьма за порчу памятника. Но швейцарка очень быстро поняла, что оказалась под прицелом тех, кого защищает искусство и пошла навстречу своей семье.

Тогда туристический гид сообщил родителям, что то, что совершила их дочь, было незаконным. Но они раздраженно отреагировали , мол, а что такого, их дочь не сделала ничего плохого.

Но туристический гид проследил за семьей дерзких швейцарцев, снял, где именно они остановились, и передал все доказательства вандализма полиции.

Поэтому семья швейцарцев сейчас уже находится в казарме и через несколько дней узнает от суда, чего будет стоить им бессмысленный поступок дочери.