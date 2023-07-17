Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця

Культура 14:54   17.07.2023
Оксана Якушко
17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця

Батьки 17-річної швейцарки, яка нанесла своє ім’я на Колізей, були незадоволені зауваженнями, повідомляє газета Repubblica Roma.

Туристичний гід Девід Баттагліно зняв на відео молоду швейцарку, щоб запобігти вандалізму.

«Нелегко зупинити тих, хто приходить сюди, щоб спаплюжити пам’ятник. Є такі, що шматки стіни забирають, одного разу плюнули в мене за те, що я лаяв хлопця», – каже Девід Баттагліно.

Чоловіку вперше вдалося зняти акт вандалізму в Колізеї, але за шість років він бачив наслідки десятків таких знущань над історією.

Гід ходив по Колізею зі своєю групою. І мексиканець помахав йому, щоб вказати на ту дівчину. Вона мала намір написати на основі Колізею ініціал свого імені: літеру «Н».

«Я продовжував розмовляти з групою, знімав дівчину на відео на мобільний телефон, і за кілька секунд моя група аплодувала мені. Я сказав дівчині англійською: «Хочеш аплодисменти?».

У відповідь 17-річна швейцарка обернулася, знизала плечима. Ймовірно, дівчина не усвідомила, що ця витівка коштуватиме їй скарги та штрафу до 15 000 євро, їй та її родині також загрожує в’язниця за псування пам’ятника. Але швейцарка дуже швидко зрозуміла, що опинилася під прицілом тих, кого захищає мистецтво, і пішла назустріч своїй родині.

Тоді туристичний гід повідомив батькам, що те, що зробила їхня дочка, було незаконним. Але вони відреагували роздратуванням, мовляв, їхня донька не зробила нічого поганого.

Але туристичний гід прослідкував за родиною зухвалих швейцарців, зафільмував, де саме вони зупинилися, і передав усі докази вандалізму поліції.

То ж наразі родина швейцарців опинилися в казармі і за кілька днів дізнаються від суду, чого вартуватиме їм безглуздий вчинок доньки.

Читайте також: В Італії популярний регіон вводить обмеження для туристів. І це не Венеція

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
17.07.2023
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)
17.07.2023
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
17.07.2023
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
16.07.2023
Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов
Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов
17.07.2023
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству
17.07.2023

Новини за темою:

12:40
Була на вокзалі: на Харківщині знайшли дівчину, яка втекла з дому
14:04
Ветерани та їхні рідні можуть отримати до 3 мільйонів гривень на бізнес
17:16
16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом
18:02
Мародери зазіхають на палац у Шарівці, у парку рубають сторічні дуби
19:23
«Хто тобі дав гроші?» Співачка Лобода, яка розважала рф, образила харків’янку

  • Категорії: Культура, Світ; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Батьки 17-річної швейцарки, яка нанесла своє ім’я на Колізей, були незадоволені зауваженнями, повідомляє газета Repubblica Roma.".