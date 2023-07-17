17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця

Батьки 17-річної швейцарки, яка нанесла своє ім’я на Колізей, були незадоволені зауваженнями, повідомляє газета Repubblica Roma.

Туристичний гід Девід Баттагліно зняв на відео молоду швейцарку, щоб запобігти вандалізму.

«Нелегко зупинити тих, хто приходить сюди, щоб спаплюжити пам’ятник. Є такі, що шматки стіни забирають, одного разу плюнули в мене за те, що я лаяв хлопця», – каже Девід Баттагліно.

Чоловіку вперше вдалося зняти акт вандалізму в Колізеї, але за шість років він бачив наслідки десятків таких знущань над історією.

Гід ходив по Колізею зі своєю групою. І мексиканець помахав йому, щоб вказати на ту дівчину. Вона мала намір написати на основі Колізею ініціал свого імені: літеру «Н».

«Я продовжував розмовляти з групою, знімав дівчину на відео на мобільний телефон, і за кілька секунд моя група аплодувала мені. Я сказав дівчині англійською: «Хочеш аплодисменти?».

У відповідь 17-річна швейцарка обернулася, знизала плечима. Ймовірно, дівчина не усвідомила, що ця витівка коштуватиме їй скарги та штрафу до 15 000 євро, їй та її родині також загрожує в’язниця за псування пам’ятника. Але швейцарка дуже швидко зрозуміла, що опинилася під прицілом тих, кого захищає мистецтво, і пішла назустріч своїй родині.

Тоді туристичний гід повідомив батькам, що те, що зробила їхня дочка, було незаконним. Але вони відреагували роздратуванням, мовляв, їхня донька не зробила нічого поганого.

Але туристичний гід прослідкував за родиною зухвалих швейцарців, зафільмував, де саме вони зупинилися, і передав усі докази вандалізму поліції.

То ж наразі родина швейцарців опинилися в казармі і за кілька днів дізнаються від суду, чого вартуватиме їм безглуздий вчинок доньки.