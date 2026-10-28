Пошкодили хрест на могилі захисника – у Берестині розшукують вандалів

На центральному цвинтарі у Берестині, на Алеї Героїв, зафіксовано випадок вандалізму. Невідомі пошкодили хрест на могилі захисника України Романа Косьяненка.

Про це повідомила прес-служба Берестинської громади. Обставини цього інциденту з’ясовуються, а відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

За інформацією прес-служби, місцева підприємниця Ірина Шевцова допомогла наново встановити хрест на могилі.

Нагадаємо, поліція Харківщини встановлює причетних до ушкодження пам’ятних знаків на могилах жертв Голодомору. Про це заявили у відділі комунікації ГУНП.