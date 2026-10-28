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Пошкодили хрест на могилі захисника – у Берестині розшукують вандалів

Події 19:22   28.10.2026
Тетяна Литвіна
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Пошкодили хрест на могилі захисника – у Берестині розшукують вандалів

На центральному цвинтарі у Берестині, на Алеї Героїв, зафіксовано випадок вандалізму. Невідомі пошкодили хрест на могилі захисника України Романа Косьяненка.

Про це повідомила прес-служба Берестинської громади. Обставини цього інциденту з’ясовуються, а відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

За інформацією прес-служби, місцева підприємниця Ірина Шевцова допомогла наново встановити хрест на могилі.

вандали Берестин

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Нагадаємо, поліція Харківщини встановлює причетних до ушкодження пам’ятних знаків на могилах жертв Голодомору. Про це заявили у відділі комунікації ГУНП.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 19:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На центральному цвинтарі у Берестині, на Алеї Героїв, зафіксовано випадок вандалізму. Невідомі пошкодили хрест на могилі захисника України Романа Косьяненка.".