Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів
Напередодні, 6 листопада, на вулиці Центральній в місті Дергачі встановили нові дорожні знаки. Однак вони не простояли і доби, бо два з них вже пошкодили невідомі.
Про інцидент повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. За його словами, один знак, що інформував про напрямок головної дороги, нахилили, інший, що забороняв проїзд вантажних автомобілів у напрямку вулиці 92-ї бригади, вирвали та викинули на узбіччя.
«Подібні дії не лише завдають фінансових збитків громаді, але й свідчать про неповагу до спільного майна та зневагу до безпеки дорожнього руху», – зазначив Задоренко.
Він закликав усіх мешканців дбайливо ставитися до міського середовища.
«У разі, якщо ви стали свідками подібних правопорушень, просимо невідкладно повідомляти про це до поліції за номером 102, а також фіксувати акти вандалізму на відео або фото і публікувати у соціальних мережах, щоб наше місто знало своїх «героїв», – звернувся Задоренко.
Нагадаємо, у вересні про крадіжку квітів з клумби на проспекті Любові Малої повідомляла голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Жінок «спалили» на відео.
