Live

Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів

Суспільство 12:08   07.11.2025
Вікторія Яковенко
Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів Фото: Вячеслав Задоренко

Напередодні, 6 листопада, на вулиці Центральній в місті Дергачі встановили нові дорожні знаки. Однак вони не простояли і доби, бо два з них вже пошкодили невідомі.

Про інцидент повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. За його словами, один знак, що інформував про напрямок головної дороги, нахилили, інший, що забороняв проїзд вантажних автомобілів у напрямку вулиці 92-ї бригади, вирвали та викинули на узбіччя.

«Подібні дії не лише завдають фінансових збитків громаді, але й свідчать про неповагу до спільного майна та зневагу до безпеки дорожнього руху», – зазначив Задоренко.

Він закликав усіх мешканців дбайливо ставитися до міського середовища.

«У разі, якщо ви стали свідками подібних правопорушень, просимо невідкладно повідомляти про це до поліції за номером 102, а також фіксувати акти вандалізму на відео або фото і публікувати у соціальних мережах, щоб наше місто знало своїх «героїв», – звернувся Задоренко.

дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко
дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко
дорожные знаки повредили под Харьковом
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, у вересні про крадіжку квітів з клумби на проспекті Любові Малої повідомляла голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Жінок «спалили» на відео.

Читайте також: На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно
Жорстоко вбив дружину в Харкові: фітнес-тренер сидітиме довічно
07.11.2025, 13:00
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
07.11.2025, 09:02
Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні
Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні
07.11.2025, 09:10
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
07.11.2025, 13:05
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
07.11.2025, 10:06
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
07.11.2025, 10:58

Новини за темою:

24.10.2025
Загроза FPV-дронів дуже серйозна: Задоренко закликав обмежити рух
21.10.2025
FPV-дрон знову атакував цивільне авто на півночі від Харкова
17.10.2025
«Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки
28.09.2025
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
28.09.2025
Батько загинув, мати поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 6 листопада, на вулиці Центральній в місті Дергачі встановили нові дорожні знаки. Однак вони не простояли і доби, бо два з них вже пошкодили невідомі.".