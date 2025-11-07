На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
86-річна постраждала – мешканка села Дубові Гряди Сахновщинської громади, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Після повідомлення про побиття на місце події виїжджали копи, після чого вони провели першочергові слідчі дії. За попередніми даними, правоохоронці встановили, що нападником міг бути зять жінки. У поліції також зазначили, що наразі вона у безпеці.
“За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події, опитує свідків і проводить необхідні експертизи”, – додали в поліції.
Також читайте: У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 11:50;