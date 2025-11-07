На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять

86-річна постраждала – мешканка села Дубові Гряди Сахновщинської громади, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після повідомлення про побиття на місце події виїжджали копи, після чого вони провели першочергові слідчі дії. За попередніми даними, правоохоронці встановили, що нападником міг бути зять жінки. У поліції також зазначили, що наразі вона у безпеці.

“За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події, опитує свідків і проводить необхідні експертизи”, – додали в поліції.