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Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова

Події 16:54   16.10.2023
Оксана Якушко
Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова

Досудове розслідування триває, встановлюють всі обставини події та особи, які побили сина ексмера Харкова Шумілкіна. 

За фактом побиття 38-річного потерпілого, яке сталося 13 жовтня на вулиці Бакуліна у Шевченківському районі Харкова, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили у Нацполіції.

Наразі 38-річний потерпілий, якого побили, перебуває на лікуванні у медичній установі.

Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досудове розслідування триває, встановлюють всі обставини події та особи, які побили сина ексмера Харкова Шумілкіна. ".