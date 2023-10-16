Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова

Досудове розслідування триває, встановлюють всі обставини події та особи, які побили сина ексмера Харкова Шумілкіна.

За фактом побиття 38-річного потерпілого, яке сталося 13 жовтня на вулиці Бакуліна у Шевченківському районі Харкова, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили у Нацполіції.

Наразі 38-річний потерпілий, якого побили, перебуває на лікуванні у медичній установі.

Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.