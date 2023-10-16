Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова
Досудове розслідування триває, встановлюють всі обставини події та особи, які побили сина ексмера Харкова Шумілкіна.
За фактом побиття 38-річного потерпілого, яке сталося 13 жовтня на вулиці Бакуліна у Шевченківському районі Харкова, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили у Нацполіції.
Наразі 38-річний потерпілий, якого побили, перебуває на лікуванні у медичній установі.
Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Алексей Шумилкин, Владимир Шумилкин, зять, избиение, реанимация, следствие, сын, Харків, экс-мэр, Юрий Сапронов;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досудове розслідування триває, встановлюють всі обставини події та особи, які побили сина ексмера Харкова Шумілкіна. ".