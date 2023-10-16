У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)

Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.

“Деякі ЗМІ та ТК опублікували відео жорстокого нападу та побиття мого зятя, Олексія Шумілкіна”, – написав Сапронов у фейсбуці.

Він заявив, що сам знайде нападників навіть якщо це не вдасться правоохоронним органам.

“Я ріс у тих 90-их. Я пам’ятаю і знаю “без правил”. Коли знайду, відповідь буде жорсткіша, ніж ваш напад. Прохання, якщо у ЗМІ є ще люди, не дзвоніть щогодини в реанімацію”, – доповнив бізнесмен.

Олексій Шумілкін одружений на старшій донці Юрія Сапронова – Катерині. З посиланням на власні джерела в правоохоронних органах видання Newsroom повідомило, що інформація про чоловіка, який лежить непритомний на вулиці Бакуліна, надійшла в поліцію 13 жовтня.

Повідомив про це свідок. Він же заявив, що нападники – двоє чоловіків. Вони втекли у бік Центрального парку.