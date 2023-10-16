У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)
Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.
“Деякі ЗМІ та ТК опублікували відео жорстокого нападу та побиття мого зятя, Олексія Шумілкіна”, – написав Сапронов у фейсбуці.
Він заявив, що сам знайде нападників навіть якщо це не вдасться правоохоронним органам.
“Я ріс у тих 90-их. Я пам’ятаю і знаю “без правил”. Коли знайду, відповідь буде жорсткіша, ніж ваш напад. Прохання, якщо у ЗМІ є ще люди, не дзвоніть щогодини в реанімацію”, – доповнив бізнесмен.
Читайте також: 31 вирва: власник гольф-клубу в П’ятихатках показав наслідки ударів РФ
Олексій Шумілкін одружений на старшій донці Юрія Сапронова – Катерині. З посиланням на власні джерела в правоохоронних органах видання Newsroom повідомило, що інформація про чоловіка, який лежить непритомний на вулиці Бакуліна, надійшла в поліцію 13 жовтня.
Повідомив про це свідок. Він же заявив, що нападники – двоє чоловіків. Вони втекли у бік Центрального парку.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: избили, реанимация, сапронов, сын, шумилкин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов".