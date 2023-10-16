Live
  • Пн 16.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.28
  • 🟢

У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)

Події 07:16   16.10.2023
Оксана Горун
У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)

Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов.

“Деякі ЗМІ та ТК опублікували відео жорстокого нападу та побиття мого зятя, Олексія Шумілкіна”, – написав Сапронов у фейсбуці.

Він заявив, що сам знайде нападників навіть якщо це не вдасться правоохоронним органам.

“Я ріс у тих 90-их. Я пам’ятаю і знаю “без правил”. Коли знайду, відповідь буде жорсткіша, ніж ваш напад. Прохання, якщо у ЗМІ є ще люди, не дзвоніть щогодини в реанімацію”, – доповнив бізнесмен.

Читайте також: 31 вирва: власник гольф-клубу в П’ятихатках показав наслідки ударів РФ

Олексій Шумілкін одружений на старшій донці Юрія Сапронова – Катерині. З посиланням на власні джерела в правоохоронних органах видання Newsroom повідомило, що інформація про чоловіка, який лежить непритомний на вулиці Бакуліна, надійшла в поліцію 13 жовтня.

Повідомив про це свідок. Він же заявив, що нападники – двоє чоловіків. Вони втекли у бік Центрального парку.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW не бачить ознак присутності військ РФ у Синьківці на Харківщині
ISW не бачить ознак присутності військ РФ у Синьківці на Харківщині
16.10.2023, 08:03
Нічний ракетний удар, атаки та обстріли Харківщини: дані Генштабу
Нічний ракетний удар, атаки та обстріли Харківщини: дані Генштабу
16.10.2023, 07:38
У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)
У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)
16.10.2023, 07:16
Сьогодні 16 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 жовтня: яке свято та день в історії
16.10.2023, 06:00
У трьох селищах під Харковом у понеділок пів дня не буде світла. Адреси
У трьох селищах під Харковом у понеділок пів дня не буде світла. Адреси
15.10.2023, 20:33
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині
15.10.2023, 20:51

Новини за темою:

16:06
Господаря побили до втрати свідомості: на Харківщині піймали грабіжників
16:03
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера
12:15
Харків’янин хотів купити шини, а його побили та викрали – поліція (фото)
21:34
У різдвяну ніч у Харкові товариші по чарці понад 6 годин били підлітка

Ви читали новину: «У Харкові побили сина ексмера та зятя Сапронова – чоловік у реанімації (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео побиття чоловіка, схожого на старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов".