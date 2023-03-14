31 вирва: власник гольф-клубу в П’ятихатках показав наслідки ударів РФ (фото)

По території гольф-клубу на проспекті Академіка Курчатова в Харкові від початку повномасштабного вторгнення РФ було щонайменше 31 влучання – стільки вирв від ракет та снарядів нарахували працівники.

Про це пише у Facebook власник гольф-клубу, бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов.

Він розповів, що гольф-клуб займає територію у 70 гектарів, на 17 тисячах квадратних метрів стоять будівлі та споруди.

“За три місяці ми відновили понад 50 кілометрів зруйнованих систем поливу та іригації. Замінили близько 300 м2 розбитого скла. Замінили та відремонтували десятки дверей та склопакетів. Зібрано 9 відер осколків. Так, пощастило, що не було жодного прямого влучання в будівлі“, – розповів Сапронов.



Фото: Юрій Сапронов