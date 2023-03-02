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Терехов: Відновлювальні роботи у П’ятихатках можуть тривати більше року

Суспільство 20:58   02.03.2023
Оксана Якушко
Терехов: Відновлювальні роботи у П’ятихатках можуть тривати більше року

П’ятихатки почнуть активно відбудовувати цього літа, заявив сьогодні, 2 березня, під час огляду житлових будинків на вул. Академіка Вальтера та вул. Курчатова мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок ворожих обстрілів у П’ятихатках пошкоджено понад 50 та зруйновано понад 10 десяти будинків, повідомив Терехов. Частину з них відбудували, на деяких роботи продовжуються, а на інших чекає експертна оцінка, щоб визначити масштаб робіт.

«Зараз працюємо коштом бюджету міста та субвенції по лінії Офісу Президента. Що стосується вікон та конструктивів – це міський бюджет», – зазначив Ігор Терехов.

Не всі будинки у П’ятихатках змогли підключити до опалення, але цього року фахівці КП “ХТМ” планують вирішити проблему.

У П’ятихатках є постраждала школа, яку, за словами Терехова, як і інші навчальні заклади відновлюватимуть за програмою Офісу Президента.

Ігор Терехов зазначив, що відновлювальні роботи у селищі можуть тривати більше року. Зараз там проживає близько 2 тисяч жителів, адже багато хто вимушено залишив будинки через повномасштабне вторгнення.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 20:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятихатки почнуть активно відбудовувати цього літа, заявив сьогодні, 2 березня, під час огляду житлових будинків на вул. Академіка Вальтера та вул. Курчатова мер Харкова Ігор Терехов.".