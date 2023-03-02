Терехов: Відновлювальні роботи у П’ятихатках можуть тривати більше року
П’ятихатки почнуть активно відбудовувати цього літа, заявив сьогодні, 2 березня, під час огляду житлових будинків на вул. Академіка Вальтера та вул. Курчатова мер Харкова Ігор Терехов.
Внаслідок ворожих обстрілів у П’ятихатках пошкоджено понад 50 та зруйновано понад 10 десяти будинків, повідомив Терехов. Частину з них відбудували, на деяких роботи продовжуються, а на інших чекає експертна оцінка, щоб визначити масштаб робіт.
«Зараз працюємо коштом бюджету міста та субвенції по лінії Офісу Президента. Що стосується вікон та конструктивів – це міський бюджет», – зазначив Ігор Терехов.
Не всі будинки у П’ятихатках змогли підключити до опалення, але цього року фахівці КП “ХТМ” планують вирішити проблему.
У П’ятихатках є постраждала школа, яку, за словами Терехова, як і інші навчальні заклади відновлюватимуть за програмою Офісу Президента.
Ігор Терехов зазначив, що відновлювальні роботи у селищі можуть тривати більше року. Зараз там проживає близько 2 тисяч жителів, адже багато хто вимушено залишив будинки через повномасштабне вторгнення.
Читайте також: Шкода довкіллю від обстрілів ХФТІ й ядерної установки в П’ятихатках – 15 млрд
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: Відновлювальні роботи у П’ятихатках можуть тривати більше року»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 20:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятихатки почнуть активно відбудовувати цього літа, заявив сьогодні, 2 березня, під час огляду житлових будинків на вул. Академіка Вальтера та вул. Курчатова мер Харкова Ігор Терехов.".